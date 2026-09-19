Política |

Santilli salió a bajar el tono del descontento entre Bullrich y el Gobierno

Además, el funcionario consideró que los despidos y cambios dispuestos en la Quinta Presidencial de Olivos fueron solo parte de una decisión políticas

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, intentó este sábado bajar la tensión con Patricia Bullrich, después de los cuestionamientos de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado a la Casa Rosada por los recortes incorporados al proyecto de Presupuesto 2027, en especial en el área de tratamiento a los discapacitados

El funcionario, en diálogo con la prensa en la puerta del sanatorio Mater Dei, se refirió al video que la senadora publicó el viernes en sus redes sociales, en el que aparece tarareando “No me importa”, una canción de Lali Espósito. Para Santilli “estuvo muy bien. Estuvo divertido el video de Patricia y bueno, hay que tomarlo así, me parece bien”.

Santilli, explicó que en el Gobierno “tenemos una mesa de trabajo los martes (Mesa Política) y en ella hablamos los temas…Algunos con más profundidad, otros con profundidad, pero no total, pero sí lo hablamos. Patricia se tuvo que ir antes el martes” en el que se habría tratado el recorte.

Habrá visitas rotativas cada semana en la mesa política.
Habrá visitas rotativas cada semana en la mesa política.

El jefe de Gabinete también fue consultado por los recientes despidos en la Quinta de Olivos y el traspaso de barias áreas bajo la órbita de la Casa Militar. “Hubo una decisión de que esté bajo la órbita de las Fuerzas Armadas o bajo Casa Militar. Es solamente una decisión política que se tomó.

“Son decisiones políticas, decisiones sobre bajo quién está la órbita de la Quinta de Olivos”, sostuvo Santilli sin brindar mayores precisiones.

Tal como anticipó el diario Ámbito Financiero, el Gobierno llevó adelante una reorganización de la Quinta de Olivos que contempla una mayor intervención de Casa Militar y el desplazamiento del personal civil que cumplía funciones dentro de la residencia presidencial.

Según pudo saber ese medio, parte de los empleados serán relocalizados en otras dependencias, especialmente aquellos pertenecientes a la planta permanente, pero otros fueron desvinculados.

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