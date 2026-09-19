Santilli salió a bajar el tono del descontento entre Bullrich y el Gobierno

Habrá visitas rotativas cada semana en la mesa política.

El jefe de Gabinete también fue consultado por los recientes despidos en la Quinta de Olivos y el traspaso de barias áreas bajo la órbita de la Casa Militar. “Hubo una decisión de que esté bajo la órbita de las Fuerzas Armadas o bajo Casa Militar. Es solamente una decisión política que se tomó.

“Son decisiones políticas, decisiones sobre bajo quién está la órbita de la Quinta de Olivos”, sostuvo Santilli sin brindar mayores precisiones.

Tal como anticipó el diario Ámbito Financiero, el Gobierno llevó adelante una reorganización de la Quinta de Olivos que contempla una mayor intervención de Casa Militar y el desplazamiento del personal civil que cumplía funciones dentro de la residencia presidencial.

Según pudo saber ese medio, parte de los empleados serán relocalizados en otras dependencias, especialmente aquellos pertenecientes a la planta permanente, pero otros fueron desvinculados.