La Iglesia alertó por la crisis social: "Se incrementa el número de personas que piden ayuda"

Lo dijo el titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo. Advirtió sobre el aumento de la demanda de asistencia y reclamó la activación urgente de políticas públicas, con especial preocupación por el área de discapacidad.
El titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, se mostró preocupado este sábado por el deterioro de la situación social y advirtió sobre un aumento sostenido en la demanda de asistencia en distintos puntos del país. “Se nota el incremento del número de personas que piden ayuda”, señaló, y reclamó que se activen “todos los mecanismos del Estado” para dar respuesta a la problemática.
En el marco de la Semana Santa, Colombo remarcó que el contexto actual exige reforzar la solidaridad y la empatía. Según explicó, tanto en organizaciones como Cáritas como en otras redes de contención social se percibe una mayor cantidad de personas que recurren a la ayuda para cubrir necesidades básicas.
A su vez, puso el foco en las desigualdades entre sectores productivos y la realidad cotidiana en los grandes centros urbanos. Aunque mencionó el crecimiento de áreas como Vaca Muerta, advirtió que “en las ciudades la situación es muy complicada”, lo que refleja una brecha cada vez más visible.
Otro de los puntos críticos señalados por el arzobispo fue la situación del sector de discapacidad. Denunció demoras en los pagos de prestaciones, lo que impacta directamente en el funcionamiento de instituciones que dependen de esos fondos. “Hace meses que no se están pagando y hay un decaimiento grande de las obras”, sostuvo. En ese sentido, mencionó el caso de los centros vinculados a Don Orione, que requieren esos recursos para sostener profesionales y estructuras de atención.
Frente a este escenario, la Iglesia envió una nota al Ministerio de Salud para reclamar una pronta solución y garantizar la continuidad de los servicios. “Necesitamos que se pongan en funcionamiento todos los mecanismos del Estado para resolver cuanto antes esta temática”, insistió Colombo, quien además anticipó encuentros con funcionarios para revisar convenios incumplidos.
Al referirse al vínculo con el Gobierno, el arzobispo aclaró que los planteos se realizan desde una perspectiva institucional y no partidaria. “Siempre estamos pensando en función del bien común”, afirmó, y subrayó que la prioridad es atender a los sectores más vulnerables.
“Nos importa muchísimo el lugar de la atención de la gente más vulnerable”, concluyó, al tiempo que destacó la importancia de sostener el diálogo con el Estado para encontrar respuestas concretas a la crisis social.
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