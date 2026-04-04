La Iglesia alertó por la crisis social: "Se incrementa el número de personas que piden ayuda"

Otro de los puntos críticos señalados por el arzobispo fue la situación del sector de discapacidad. Denunció demoras en los pagos de prestaciones, lo que impacta directamente en el funcionamiento de instituciones que dependen de esos fondos. “Hace meses que no se están pagando y hay un decaimiento grande de las obras”, sostuvo. En ese sentido, mencionó el caso de los centros vinculados a Don Orione, que requieren esos recursos para sostener profesionales y estructuras de atención.

Frente a este escenario, la Iglesia envió una nota al Ministerio de Salud para reclamar una pronta solución y garantizar la continuidad de los servicios. “Necesitamos que se pongan en funcionamiento todos los mecanismos del Estado para resolver cuanto antes esta temática”, insistió Colombo, quien además anticipó encuentros con funcionarios para revisar convenios incumplidos.

Al referirse al vínculo con el Gobierno, el arzobispo aclaró que los planteos se realizan desde una perspectiva institucional y no partidaria. “Siempre estamos pensando en función del bien común”, afirmó, y subrayó que la prioridad es atender a los sectores más vulnerables.

“Nos importa muchísimo el lugar de la atención de la gente más vulnerable”, concluyó, al tiempo que destacó la importancia de sostener el diálogo con el Estado para encontrar respuestas concretas a la crisis social.