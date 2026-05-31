La Iglesia criticó con dureza la política migratoria del gobierno de Milei

Asimismo, expresaron su preocupación por el “aumento del rechazo infundado y arbitrario hacia las personas migrantes en la frontera, como así también los supuestos operativos de control migratorio, que parecieran responder más a una estrategia de comunicación política que a la acción de un estado garante de derechos”.

En sintonía con este diagnóstico, los representantes eclesiásticos alertaron que “en estos tiempos, marcados por una realidad cada vez más compleja, el acceso a un trabajo digno se vuelve difícil de alcanzar para las grandes mayorías" y señalaron que se suma “la creciente dificultad de acceder a un servicio de salud de calidad para las familias, situación que resulta aún más desesperante para las personas con discapacidad”.

Por otra parte, la Pastoral hizo foco en las problemáticas laborales de quienes se trasladan hacia los principales polos productivos del país, como "la zona de explotación de hidrocarburo no convencional, así como en la búsqueda de trabajo en el sector portuario; con la ilusión de un empleo rápido”, y denunciaron que en esos destinos los trabajadores se encuentran “con un escenario hostil y muchas veces expuestos a abusos de todo tipo”.

Ante esta situación, el sector eclesiástico asumió “el compromiso de seguir caminando juntos en la construcción de planes para la atención pastoral de las familias migrantes”, con el objetivo de lograr que “las comunidades no sean lugares de acogida asistencial, sino espacios integrales que protejan la dignidad humana y fomenten la ‘cultura del encuentro’ frente a la del descarte", lo cual “implica reconocer al migrante no como una carga, sino como una persona con dones que enriquece a la comunidad”.