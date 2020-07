La independencia de Mendoza con salida al mar por Chile

De la Redacción de www.diariopopular.com.ar

Cuando el lunes 29, el actual diputado nacional y ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, dijo que su provincia "tiene todo para vivir como un país independiente, pero no lo tiene hoy", debido a que "necesita de la Argentina y Argentina la perjudica en la calificación de riesgo y el acceso de crédito internacional para atraer inversiones", muchos pensaron que se trataba de otro exabrupto del mendocino y calificaron su "propuesta" desde "inviable" o "poco seria" (los más moderados) hasta como "un delito grave contra la integridad nacional" (los más combativos).

Para otros, esa postura secesionista es la reacción del ex mandatario por la falta de acuerdo -especialmente por parte de la provincia de La Pampa- para la construcción del muy demorado proyecto hidroeléctrico Portezuelo del Viento (del que se viene hablando desde 1950), que podría generar energía a partir de la corriente del río Grande, que nace al sudoeste de Mendoza, cerca del límite con Chile, y recibe agua de varios afluentes a lo largo de sus 127 kilómetros de recorrido. De su confluencia con el río Barracas se forma el río Colorado, que hace de límite natural entre las provincias de Mendoza y Neuquén, y luego entre La Pampa y Río Negro, para desembocar en la provincia de Buenos Aires. Por ello, Mendoza necesita del consenso de todas las provincias involucradas, como corresponde a una república federal (y no a una confederación de estados), constituida por compatriotas que comparten no solo su historia, sino que construyen unidos un destino común.

Portezuelo del Viento, un negocio de 1.000 millones de dólares

En Mendoza no se inaugura una central hidroeléctrica desde 1990. A un ritmo de una cada 4 años, en la provincia se fueron inaugurando las actuales 13 centrales hidroeléctricas de diferente importancia. Además, cuenta con un parque de generación de energía eólica y solar con el que abastece a la provinca y al resto del país. De allí, la importancia de Portezuelo del Viento, una central con una potencia de 210 MW, lo cual se considera importante. Y con una inversión total estimada en 1.000 millones de dólares. Además, una vez construida y en funcionamiento le proporcionará a la provincia una renta importante.

Cornejo quiere debatir una reforma constitucional

Ayer, y tras 48 horas durante las que tuvo tiempo de reflexionar y analizar todas las críticas recibidas (por dirigentes y ciudadanos comunes que estallaron en las redes sociales), el diputado Cornejo mantuvo su postura secesionista, aunque cubriéndose legal y políticamente: "Dije -explicó en declaraciones a un medio nacional- que debemos empezar a pensar seriamente en estos proyectos (la independencia provincial) si el Estado nacional perjudica a Mendoza como lo viene haciendo, aunque hoy no están dadas las condiciones para tomar determinaciones de ese tipo y claramente la Constitución no lo permite". se cubrió.

Y dejando de lado la geopolítica, retornó a la política partidaria que parece conocer mejor y justificó futuros arranques "independentistas" en el accionar del kirchnerismo que, dijo, genera muchos rechazos "en todos los sectores productivos del país", para terminar advirtiendo que si el Gobierno continúa "tironeando" sobre el sector productivo del país se podría generar un debate para modificar la Constitución e impulsar una Confederación.

Mendoza "un país independiente" con salida al mar por Chile

La riqueza de Mendoza es amplia. Además de su extraordinaria y exitosa industria vitivinícola, tiene cultivo de frutas y verduras, agroindustria, petróleo, turismo y minería, dentro de la cual debe incluirse la extracción de uranio.

Pero cuando Cornejo dice que Mendoza "tiene todo para vivir como un país independiente" no solo piensa en las riquezas de la tierra y su explotación. El diputado no detalla en ese "todo" que lo más importante radica en que su provincia es su importancia geopolítica como eje crucial en el Corredor Bioceánico más importante del Mercosur, que une hoy al Atlántico con el Pacífico a través de sus cinco pasos fronterizos, en especial el Sistema Cristo Redentor - Libertadores y que, de hecho, le otorga a la producción mendocina una salida al mar a solo 400 kilometros por medio de la ciudad chilena de Valparaíso, donde se encuentra uno de los puertos comerciales de contenedores más importantes de América del Sur.

Un supuesto exabrupto que debería encender alarmas

Cuando un ex gobernador, ex senador nacional, actual diputado nacional y miembro de la cúpula de un partido centenario e influyente como la UCR, promueve la secesión de una provincia estratégica desde el punto de vista geopolítico, no debería tomarse como un simple traspié, un exabrupto cometido por la falta de definición de un negocio millonario, o por la búsqueda de presencia en medios. Es esperable y razonable tomarlo con la seriedad que esa declaración tiene. Tal como seguramente lo están haciendo los diplomáticos chilenos que saben mucho de límites con la Argentina y necesidad de territorio cuando el propio carece de profundidad estratégica (escasa anchura). Y como seguramente debe saber Alfredo Cornejo, condecorado con la Orden Bernardo O' Higgins en el Grado de Gran Oficial por la República de Chile en marzo de 2018 en reconocimiento a la colaboración en la integración de la Argentina y Chile.