Furor por Franco Colapinto en Buenos Aires: ampliaron el circuito por su convocatoria

La exhibición del piloto argentino de la Fórmula 1 en Palermo superó las expectativas y obligó a modificar el trazado del circuito por las 500.000 personas que se esperan de público.
El fenómeno de Franco Colapinto en Argentina volvió a reflejarse en la previa de su exhibición en Buenos Aires, que se llevará a cabo el próximo 26 de abril, donde las entradas se agotaron rápidamente y se espera una convocatoria cercana al medio millón de personas. La magnitud del evento llevó a la organización a tomar decisiones logísticas de último momento para poder contener la demanda y garantizar el acceso del público.
Ante este escenario de increíble convocatoria, se resolvió ampliar el circuito callejero en Palermo, que pasará de 2 kilómetros a 2.9 tras sumar un nuevo tramo sobre la Avenida del Libertador. La extensión busca mejorar la circulación y permitir mayor presencia de espectadores en sectores abiertos, especialmente para quienes no cuentan con ticket, en una jornada que promete ser multitudinaria.
Los tickets disponibles se agotaron en su totalidad y quienes lograron adquirirlos tendrán acceso a sectores preferenciales, Fan Zone y distintas activaciones. Además, contarán con experiencias exclusivas como recorridos por boxes y ubicaciones con mejor visibilidad, en contraste con los espacios gratuitos que estarán habilitados a lo largo del trazado.
En lo deportivo, Colapinto será la gran atracción al conducir un monoplaza histórico de Fórmula 1: el Lotus E20 de 2012, impulsado por un motor V8 Renault. El evento incluirá dos exhibiciones en la misma jornada y se perfila como una verdadera fiesta del automovilismo, impulsada por la cercanía con el público y el fenómeno que despierta el piloto argentino.
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