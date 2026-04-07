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Furor por Franco Colapinto en Buenos Aires: ampliaron el circuito por su convocatoria

La exhibición del piloto argentino de la Fórmula 1 en Palermo superó las expectativas y obligó a modificar el trazado del circuito por las 500.000 personas que se esperan de público.

El fenómeno de Franco Colapinto en Argentina volvió a reflejarse en la previa de su exhibición en Buenos Aires, que se llevará a cabo el próximo 26 de abril, donde las entradas se agotaron rápidamente y se espera una convocatoria cercana al medio millón de personas. La magnitud del evento llevó a la organización a tomar decisiones logísticas de último momento para poder contener la demanda y garantizar el acceso del público.

Ante este escenario de increíble convocatoria, se resolvió ampliar el circuito callejero en Palermo, que pasará de 2 kilómetros a 2.9 tras sumar un nuevo tramo sobre la Avenida del Libertador. La extensión busca mejorar la circulación y permitir mayor presencia de espectadores en sectores abiertos, especialmente para quienes no cuentan con ticket, en una jornada que promete ser multitudinaria.

trazado buenos aires
El circuito que recorrerá Franco Colapinto en la exhibición de Buenos Aires.

El circuito que recorrerá Franco Colapinto en la exhibición de Buenos Aires.

Los tickets disponibles se agotaron en su totalidad y quienes lograron adquirirlos tendrán acceso a sectores preferenciales, Fan Zone y distintas activaciones. Además, contarán con experiencias exclusivas como recorridos por boxes y ubicaciones con mejor visibilidad, en contraste con los espacios gratuitos que estarán habilitados a lo largo del trazado.

En lo deportivo, Colapinto será la gran atracción al conducir un monoplaza histórico de Fórmula 1: el Lotus E20 de 2012, impulsado por un motor V8 Renault. El evento incluirá dos exhibiciones en la misma jornada y se perfila como una verdadera fiesta del automovilismo, impulsada por la cercanía con el público y el fenómeno que despierta el piloto argentino.

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