Furor por Franco Colapinto en Buenos Aires: ampliaron el circuito por su convocatoria

La exhibición del piloto argentino de la Fórmula 1 en Palermo superó las expectativas y obligó a modificar el trazado del circuito por las 500.000 personas que se esperan de público.

El fenómeno de Franco Colapinto en Argentina volvió a reflejarse en la previa de su exhibición en Buenos Aires, que se llevará a cabo el próximo 26 de abril, donde las entradas se agotaron rápidamente y se espera una convocatoria cercana al medio millón de personas. La magnitud del evento llevó a la organización a tomar decisiones logísticas de último momento para poder contener la demanda y garantizar el acceso del público.