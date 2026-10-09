La concentración de las bajas responde parcialmente al peso que tienen estos territorios en la estructura productiva nacional. En 2024, el Gran Buenos Aires, el resto de la provincia, CABA, Santa Fe, Córdoba y Mendoza reunían el 80,5% de los trabajadores industriales registrados.

Sin embargo, el conurbano bonaerense sufrió un deterioro proporcionalmente mayor al de su participación en el empleo manufacturero. Aunque concentraba el 26,5% de los puestos industriales del país al primer trimestre de 2026, explicó el 38,7% de las pérdidas registradas durante los dos años anteriores.

Las provincias más golpeadas

En términos porcentuales, La Rioja encabezó el ranking de retrocesos, con una caída del 15% en el empleo manufacturero. Detrás se ubicaron La Pampa, con una contracción del 12,8%; San Luis, con el 11,3%; y Misiones, con el 10,1%. Fueron las cuatro jurisdicciones donde la reducción superó los dos dígitos.

En el extremo opuesto, Formosa (-1,1%), San Juan (-1,2%) y Entre Ríos (-2,6%) mostraron las bajas más moderadas.

El informe también permitió identificar cuáles fueron las actividades que explicaron buena parte del deterioro. En La Rioja, los sectores textil, del calzado y de productos de cuero concentraron el 61% de la pérdida industrial, con 870 trabajadores menos. En San Luis, la principal caída correspondió a productos químicos, con 487 puestos destruidos.

En Misiones, la elaboración de alimentos perdió 1.511 empleos, equivalentes al 66% de la contracción provincial. Una situación similar se registró en La Pampa, donde esa actividad explicó el 91% de la caída manufacturera, con 661 trabajadores menos.

Las tres excepciones

En medio del panorama negativo, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro fueron las únicas provincias que lograron aumentar el empleo industrial.

Santa Cruz encabezó el crecimiento porcentual, con una suba del 11,8%, equivalente a 420 nuevos puestos. El avance estuvo impulsado principalmente por la elaboración de alimentos, que incorporó 448 trabajadores, y por maquinaria y equipo, con otros 74 empleos.

Neuquén registró un incremento del 9,2%, con 1.216 nuevos puestos industriales. La mayor contribución provino de maquinaria y equipo, con 622 empleos adicionales, seguida por otros minerales no metálicos, con 295.

Río Negro, por su parte, aumentó 7,8% su dotación manufacturera, con 1.205 puestos nuevos. La elaboración de alimentos fue el principal motor, al incorporar 1.360 trabajadores, aunque otras ramas registraron retrocesos que redujeron el saldo final.

La comparación con el empleo general dejó otras señales preocupantes. En 17 de las 25 jurisdicciones analizadas, la industria mostró una evolución más desfavorable que el conjunto de las actividades económicas.

En La Rioja, por ejemplo, la diferencia alcanzó los 9,6 puntos porcentuales, ya que el empleo manufacturero cayó 15% frente a una baja general del 5,4%. En Jujuy, incluso, desaparecieron 933 puestos industriales mientras que la pérdida neta de empleos de toda la provincia fue de 673.

Santa Cruz presentó una situación particular: pese al crecimiento industrial del 11,8%, el empleo total provincial se contrajo 13,3%, la mayor caída entre las jurisdicciones relevadas.

El balance de los últimos dos años muestra así una industria que perdió trabajadores a un ritmo considerablemente superior al del resto de la economía, con un impacto especialmente fuerte en los principales centros manufactureros y diferencias cada vez más marcadas entre las provincias.