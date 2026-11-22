En ese sentido, la junta interna denunció que las autoridades pretenden aplicar las sanciones “sin cumplir ni siquiera con los plazos de reconsideración y apelación previstos por el propio reglamento del hospital”.

El gremio también aseguró que la Justicia rechazó las acusaciones formuladas en una denuncia penal presentada por las autoridades. Además, señaló que para sancionar a representantes sindicales de ATE y de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) será necesario obtener previamente el correspondiente desafuero.

Le apuntaron al ministro de Salud

Los delegados responsabilizaron al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y al Consejo de Administración por las decisiones adoptadas.

El conflicto también incluye cuestionamientos por el presupuesto del Garrahan. Desde ATE denunciaron un recorte superior a los 40.000 millones de pesos, equivalente al 8% de los recursos del establecimiento, y advirtieron sobre la falta de incorporación de personal y de insumos.

Por su parte, la APyT difundió información contable obtenida mediante un amparo judicial, según la cual los aportes nacionales pasaron de 304.627 millones de pesos en 2024 a 252.077 millones en 2025, período en el que la inflación alcanzó el 31,55%.

La organización también sostuvo que la dotación de enfermería se redujo de unos 2.000 trabajadores a aproximadamente 1.350.

Ante este escenario, ATE anunció que impulsará una asamblea del equipo de salud, un cabildo abierto y una campaña nacional de solidaridad para respaldar a los trabajadores afectados.

Asimismo, anticipó la creación de un fondo de lucha destinado a brindar asistencia económica a quienes recibieron las sanciones.

La movilización del martes buscará exigir la revisión de las medidas disciplinarias y volver a instalar el reclamo por mayores recursos para el funcionamiento del hospital pediátrico.