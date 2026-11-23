La actividad legislativa incluirá otros temas durante los próximos días. Antes de que comience el debate por la reforma electoral, Santilli presentará su primer informe de gestión el miércoles a las 15 en la Cámara Alta. Ese mismo día, a las 10, se prevé que el bloque de La Libertad Avanza emita dictamen sobre el proyecto de ludopatía infantil, que obtuvo media sanción en noviembre de 2024.

En Diputados, en tanto, se espera que este jueves comience el tratamiento del Presupuesto 2027, luego de que quedaran postergadas la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central. Tras la sesión que no pudo concretarse la semana pasada, Martín Menem también incorporó a la agenda parlamentaria la reforma de la entidad monetaria.

Por otra parte, la Ley de Malvinas quedará pendiente para las sesiones extraordinarias que el oficialismo pretende convocar en diciembre, con la intención de avanzar sobre los proyectos que todavía no fueron tratados.

Luego del feriado, la mesa política del Gobierno volverá a reunirse este martes a las 13 en la Casa Rosada. El encuentro se dará en medio de las diferencias internas por el papel que tuvo cada dirigente en las negociaciones que permitieron alcanzar el dictamen de la reforma electoral, con Bullrich y Santilli como principales protagonistas.

La tensión entre el Poder Ejecutivo y la senadora libertaria continúa, aunque el entorno presidencial optó por evitar un enfrentamiento público ante la necesidad de mantener a Bullrich dentro de la estrategia legislativa para el cierre del año. “Patricia es necesaria. Post reforma veremos”, señalaron desde la mesa chica del oficialismo.