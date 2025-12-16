La jefatura de Gabinete suspendió el uso de autos y choferes oficiales

“Resulta imperioso instrumentar un reordenamiento en la asignación de la flota vehicular y la asignación de recursos para desarrollar los servicios de traslado, para que sea concordante con los principios de optimización de recursos y razonabilidad de los gastos dentro de un contexto de austeridad, respetando y velando por la eficacia en las acciones que demanden una erogación presupuestaria por parte de un organismo del Estado”, dice el documento oficial.

De esta forma, la jefatura de Gabinete le pidió a cada área que disponga e instrumente las gestiones necesarias para cumplir con la efectiva restitución de los autos que ya están asignados a distintos funcionarios.

Mientras que se le exigió a cada Secretaría dentro de la órbita del organismo que informe a través de un comunicado oficial la lista detallada de los autos y choferes que responden a su organigrama.

“En caso de que un funcionario considere necesaria y justificada la asignación del uso de un vehículo oficial y/o recurso para cubrir el servicio de traslado (en caso de corresponder), deberá solicitarlo por comunicación oficial, destacando que se procederá a la eventual asignación de vehículos oficiales y/o chofer, únicamente en los casos que previamente se extienda constancia expresa y detallada de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa (a cargo de Federico Sicilia)”, señala la resolución.

Finalmente, el documento dejó en claro que sí se asignarán autos oficiales y personal para los traslados que estén destinados a posibilitar la actividad y las tareas exclusivas de los empleados y funcionarios de la jefatura de Gabinete.