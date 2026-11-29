Además, Nardini participó de las actividades vinculadas a la 11° edición del Enduro Atlántico 2026 que se desarrolla en la localidad balnearia de Claromecó, uno de los eventos de motociclismo más importantes de Latinoamérica y que cada año convoca a miles de visitantes, generando un importante movimiento turístico y económico para la región.

Durante toda la jornada, el jefe comunal de Malvinas Argentinas tuvo la oportunidad de compartir su visión sobre la realidad bonaerense y remarcó la necesidad de contemplar las particularidades de cada región y fortalecer la articulación entre la Provincia y los gobiernos locales para diseñar respuestas acordes a las necesidades de cada comunidad.

Asimismo, manifestó su preocupación por el impacto del contexto económico nacional sobre la producción y el empleo, especialmente por las dificultades que atraviesan pequeñas y medianas empresas de distintos sectores. “Hay que revitalizar a las empresas que generan valor agregado, que exportan, y lo que tenemos que hacer para adelante es un peronismo moderno, pensante y con la gente adentro, buscando un incentivo; sacar la mirada de un Estado benefactor para asociarnos con el sector privado, volviendo a generar la cultura del trabajo. Son parte de las responsabilidades que yo quiero llevar adelante”, sostuvo.

Consultado sobre su futuro político, Nardini reafirmó su voluntad de competir por la Gobernación bonaerense y sostuvo que la construcción de una propuesta para la Provincia debe surgir de la experiencia de gestión, el conocimiento del territorio y la cercanía cotidiana que los intendentes tienen con las necesidades de los vecinos: “Creo que un intendente tiene que estar al frente de la Provincia de Buenos Aires, sobre todo por la situación económica y financiera que nos vamos a encontrar. Hoy el gobierno nacional le niega a la Provincia recursos que son necesarios para gestionar y termina perjudicando a los 17 millones de bonaerenses”, afirmó.

Nardini cerró la jornada de actividades con una reunión junto a referentes políticos, concejales y funcionarios de la gestión de Garate. Allí dialogó con los presentes y respondió preguntas sobre políticas sociales, el funcionamiento de IOMA, el deporte social y otros proyectos vinculados al desarrollo de políticas públicas en áreas estratégicas para la provincia de Buenos Aires.

Por último, llamó a los bonaerenses a conocer las experiencias de gestión de quienes buscan conducir la Provincia en los próximos años: “A la gente, decirle que nos conozca; yo planteo que hay que votar con sentido común, que vean todo lo que logramos en Malvinas Argentinas. Que sepan que acá tienen una persona comprometida, que va a trabajar por la familia y por una mejor calidad de vida para todos los bonaerenses”.