Excapitán de River que alegró a los hinchas de Boca se sumó a la Libertad Avanza

“Junto con el Vicepresidente del Senado Bonaerense, Gonzalo Cabezas, y la coordinadora de LLA Zárate, Daiana Hergert, le damos la bienvenida con alegría a Oscar Ahumada, quien se suma al equipo de La Libertad Avanza Zárate. ¡Una gran persona con una importante trayectoria en el mundo futbolístico y un reconocido empresario de la construcción de nuestro distrito, hoy decide incorporarse a este equipo!", informó el espacio político.

"Su experiencia, disciplina y compromiso son valores que enriquecen este espacio y fortalecen nuestro proyecto. Celebramos que personas con vocación de trabajo y compromiso por los ciudadanos de Zárate decidan sumarse con su aporte para construir una ciudad con más oportunidades, desarrollo y futuro. Bienvenido Oscar, a La Libertad Avanza Zárate", concluyó el mensaje.

Ahumada, que se formó como jugador y comenzó su carrera en River Plate, también jugó en el fútbol alemán (Wolfsburgo), en México (Veracruz), Rusia (Rostov) y se destacó con la casaca de All Boys en Primera, club en el que colgó los botines. En el club de Núñez ganó tres torneos locales pero es odiado por la hinchada por un episodio en particular.

En 2008, San Lorenzo eliminó al River de Diego Simeone de la Copa Libertadores con una increíble remontada en el Monumental con dos jugadores menos. Tras el encuentro, Ahumada criticó a la hinchada del Millonario marcando "un silencio atroz" en el estadio y enalteció a la del Xeneize.

“Fueron a mi casa, me cortaron la calle, mi familia la pasó mal. Después de la declaración, llegó una propuesta de Boca, pero no hubiese jugado nunca. Ni loco. Aparte mi viejo me mataba”, contó tiempo después sobre el episodio. Por otro lado, fue campeón con la Sub 20 de Argentina en 2001 y jugó algún partido para la Mayor.