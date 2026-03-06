La industria cayó un 3,2% interanual en enero

Según el informe del organismo oficial, la industria encadenó su séptima caída interanual consecutiva en enero en el marco de una mayor recesión en aquellos rubros que se encontraron más expuestos a la apertura comercial.

La industria

Diez de los 16 rubros de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron disminuciones en “Maquinaria y equipo”, 20,2%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 25,7%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 20,6%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 22,1%; “Productos de caucho y plástico”, 8,0%; “Productos de metal”, 8,0%; “Productos textiles”, 23,9%; “Alimentos y bebidas”, 0,7%; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 5,0%; y “Otro equipo de transporte”, 8,4%.

Por otra parte, tuvieron incidencias positivas en “Sustancias y productos químicos”, 7,2%; “Productos minerales no metálicos”, 4,3%; “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, 2,2%; “Productos de tabaco”, 2,5%; “Madera, papel, edición e impresión”, 0,2%; e “Industrias metálicas básicas”, 0,2%.

image

La construcción

En enero de 2026 el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró un aumento de 1,2% respecto a igual mes de 2025.

Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en enero de 2026 mostraron, con relación a igual mes del año anterior, subas de 60,5% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 16,9% en hormigón elaborado; 15,8% en artículos sanitarios de cerámica; 11,7% en placas de yeso; y 10,5% en pinturas para construcción.

image

Mientras tanto, se observaron bajas de 15,0% en cales; 14,9% en ladrillos huecos; 13,3% en mosaicos graníticos y calcáreos; 10,0% en hierro redondo y aceros para la construcción; 9,6% en pisos y revestimientos cerámicos; 9,3% en yeso; 5,3% en cemento portland; y 4,1% en asfalto.