Economía |

La industria cayó un 3,2% interanual en enero

Según el Indec, el sector manufacturero tuvo su séptima consecutiva interanual y tuvo un leve repunte con respecto a diciembre. La construcción creció 1,2%,

La industria cayó 3,2% interanual durante enero y creció 3,1% respecto a diciembre , mientras que la construcción aumentó 1,2% interanual en el primer mes del año y se mantuvo sin cambio respecto a fin del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Según el informe del organismo oficial, la industria encadenó su séptima caída interanual consecutiva en enero en el marco de una mayor recesión en aquellos rubros que se encontraron más expuestos a la apertura comercial.

ADEMÁS: Crisis en la era Milei: la industria argentina pierde 160 empleos por día

La industria

Diez de los 16 rubros de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron disminuciones en “Maquinaria y equipo”, 20,2%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 25,7%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 20,6%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 22,1%; “Productos de caucho y plástico”, 8,0%; “Productos de metal”, 8,0%; “Productos textiles”, 23,9%; “Alimentos y bebidas”, 0,7%; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 5,0%; y “Otro equipo de transporte”, 8,4%.

Por otra parte, tuvieron incidencias positivas en “Sustancias y productos químicos”, 7,2%; “Productos minerales no metálicos”, 4,3%; “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, 2,2%; “Productos de tabaco”, 2,5%; “Madera, papel, edición e impresión”, 0,2%; e “Industrias metálicas básicas”, 0,2%.

image

ADEMÁS: El Gobierno promulgó la Reforma Laboral: qué cambia a partir de hoy

La construcción

En enero de 2026 el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró un aumento de 1,2% respecto a igual mes de 2025.

Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en enero de 2026 mostraron, con relación a igual mes del año anterior, subas de 60,5% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 16,9% en hormigón elaborado; 15,8% en artículos sanitarios de cerámica; 11,7% en placas de yeso; y 10,5% en pinturas para construcción.

image

Mientras tanto, se observaron bajas de 15,0% en cales; 14,9% en ladrillos huecos; 13,3% en mosaicos graníticos y calcáreos; 10,0% en hierro redondo y aceros para la construcción; 9,6% en pisos y revestimientos cerámicos; 9,3% en yeso; 5,3% en cemento portland; y 4,1% en asfalto.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: En trámite - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados