La Libertad Avanza reactiva la Boleta Única Papel y presiona a Kicillof en la Provincia

Desde LLA no solo cuestionaron al oficialismo bonaerense, sino también a sectores de la oposición. En particular, apuntaron contra la Unión Cívica Radical, a la que acusan de intentar apropiarse de una propuesta que, aseguran, vienen impulsando desde hace años. “No seguimos la agenda de nadie”, remarcaron desde el bloque libertario.

Qué pasará con las PASO

En paralelo, la discusión se amplía hacia otro eje sensible: el futuro de las elecciones primarias. Mientras que desde LLA plantean directamente su eliminación, otros espacios, como la Coalición Cívica, impulsan que las PASO pasen a ser optativas, con el argumento de reducir costos y dar mayor libertad a los partidos.

En el radicalismo, en tanto, advierten que cualquier modificación del sistema electoral debe surgir de amplios consensos políticos para garantizar su estabilidad en el tiempo. “Si se impone de manera unilateral, no va a perdurar”, señalan desde ese espacio.

La posibilidad de avanzar en una reforma integral abre un escenario de negociación en la Legislatura bonaerense, donde ninguna fuerza cuenta con mayoría propia. En ese marco, distintos bloques ya anticiparon la necesidad de convocar a jornadas de debate para construir una propuesta que contemple las distintas posiciones.