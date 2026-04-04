La Libertad Avanza reactiva la Boleta Única Papel y presiona a Kicillof en la Provincia

El espacio libertario volvió a impulsar la Boleta Única de Papel y cuestionó a Axel Kicillof por frenar la iniciativa. También reabrió la discusión sobre el futuro de las PASO, en un escenario de tensiones con la oposición.
La discusión por una reforma del sistema electoral volvió a instalarse en la provincia de Buenos Aires luego de que La Libertad Avanza reimpulsara el proyecto de Boleta Única de Papel (BUP) y apuntara contra la gestión de Axel Kicillof por haber frenado su tratamiento en la Legislatura.
La iniciativa, presentada originalmente en 2024, no logró avanzar en su momento, pero el espacio libertario busca ahora reposicionarla con la mirada puesta en las elecciones de 2027. Desde el sector que conduce Sebastián Pareja sostienen que el objetivo es modernizar el sistema y garantizar mayor transparencia en los comicios.
El proyecto propone reemplazar el esquema tradicional de boletas partidarias por una única papeleta que concentre toda la oferta electoral. Según sus impulsores, esto permitiría evitar prácticas como el robo de boletas o el denominado “voto cadena”, al tiempo que garantizaría igualdad de condiciones entre las fuerzas políticas.
Además, plantean que la boleta sea entregada por la autoridad de mesa a cada votante, lo que -afirman- reforzaría la seguridad del proceso y reduciría la posibilidad de irregularidades. Entre los argumentos también aparece el impacto económico: estiman que el nuevo sistema podría reducir en más de un 75% los costos de impresión, actualmente financiados por el Estado.
Desde LLA no solo cuestionaron al oficialismo bonaerense, sino también a sectores de la oposición. En particular, apuntaron contra la Unión Cívica Radical, a la que acusan de intentar apropiarse de una propuesta que, aseguran, vienen impulsando desde hace años. “No seguimos la agenda de nadie”, remarcaron desde el bloque libertario.
En paralelo, la discusión se amplía hacia otro eje sensible: el futuro de las elecciones primarias. Mientras que desde LLA plantean directamente su eliminación, otros espacios, como la Coalición Cívica, impulsan que las PASO pasen a ser optativas, con el argumento de reducir costos y dar mayor libertad a los partidos.
En el radicalismo, en tanto, advierten que cualquier modificación del sistema electoral debe surgir de amplios consensos políticos para garantizar su estabilidad en el tiempo. “Si se impone de manera unilateral, no va a perdurar”, señalan desde ese espacio.
La posibilidad de avanzar en una reforma integral abre un escenario de negociación en la Legislatura bonaerense, donde ninguna fuerza cuenta con mayoría propia. En ese marco, distintos bloques ya anticiparon la necesidad de convocar a jornadas de debate para construir una propuesta que contemple las distintas posiciones.
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