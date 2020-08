La madre de Facundo Astudillo dijo estar "fortalecida" pese a su dolor

Las declaraciones de Castro tienen lugar en circunstancias especiales, pues hoy su hijo “tendría que estar festejando su cumpleaños" y aún no se tiene certeza de si el cadáver encontrado en unos cangrejales de la localidad bonaerense de General Cerri es el de Facundo.

Esa duda podrá dilucidarse este martes, cuando se realice la autopsia que se demoró una semana respecto de la convocatoria original.

"Tengo muchas emociones encontradas, hoy Facundo cumpliría 23 años, y voy a seguir sosteniendo lo mismo porque así lo siento, a mi hijo lo mató la Policía bonaerense de Villarino, yo sé perfectamente lo que pasó", dijo Castro al canal de noticias TN.

Asimismo, aseguró que “gente poderosa” está “encubriendo” la participación de la Policía bonaerense, al tiempo que reclamó que “la Justicia tiene que cambiar”.

“Hoy me tocó a mí, hoy yo lloro a mi hijo, pero escucho todos los días y me he puesto en contacto con muchas familias de chicos que ingresaron a una comisaría y después aparecieron 'suicidados'", sostuvo.

Castro volvió a criticar al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, de quien dijo que "desfila en todos los programas de televisión y no tuvo la decencia de llamar a cada una de esas familias y explicarles por qué sus hijos aparecieron 'suicidados'".

Además, aseguró que desde el inicio de la causa sufrió un "destrato total" por parte de la jueza federal María Gabriela Marrón, con quien dijo nunca haberse entrevistado en el marco de la investigación, y reconoció estar “muy cansada de que me maltrate el fiscal”, Ulpiano Martínez.