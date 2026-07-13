La Provincia anunció un aumentó salarial del 7% para las fuerzas de seguridad

Con la nueva actualización, y sin contabilizar adicionales, los salarios básicos de las principales jerarquías de la fuerza policial de la Provincia de Buenos Aires son los siguientes:

Superintendente: cerca de $2,3 millones de pesos.

Comisario General: alrededor de $1,9 millones de pesos.

Comisario Mayor: aproximadamente $1,7 millones de pesos.

Comisario Inspector: cerca de $1,5 millones de pesos.

Oficial ingresante: alrededor de $900.000 de pesos.

Vale destacar que estos aumentos están relacionados al sueldo básico, por lo que el salario total puede incluir bonificaciones remunerativa, sumas no remunerativa, riesgo profesional, antigüedad, horas CO.RE.S., Policía Adicional, compensación por uniforme y otros conceptos.