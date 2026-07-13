La Provincia anunció un aumentó salarial del 7% para las fuerzas de seguridad

Es el mismo porcentaje que se acordó con docentes y estatales, anunció el ministro de Economía, Pablo López.
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció este lunes un aumento salarial escalonado del 7% para las fuerzas de seguridad el cual se calculará a partir de los sueldos percibidos en junio, informaron de manera conjunta los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; y de Economía, Pablo López.
“Al igual que con los trabajadores docentes y con los estatales, las fuerzas de seguridad de la Provincia recibirán un incremento salarial del 7% que se hará efectivo en dos tramos: un 5% en julio y un 2% en agosto. También hemos contemplado un incremento de las asignaciones familiares en un 30%”, dijo López durante una conferencia de prensa.
Este aumento para los efectivos policiales, tal como se acordó con los trabajadores docentes y de la Ley 10.430, se calculará respecto a los salarios percibidos en junio.
“Como todo el país, estamos en un momento muy difícil: las vías de recaudación caen, la actividad se derrumba, el consumo disminuye y el endeudamiento de las familias está en niveles récord”, sostuvo López y agregó: “En este contexto, es doblemente meritorio el esfuerzo que hace la Provincia para fortalecer la gestión y, a la vez, sostener el poder adquisitivo de todos los trabajadores y trabajadoras bonaerenses”.
Con la nueva actualización, y sin contabilizar adicionales, los salarios básicos de las principales jerarquías de la fuerza policial de la Provincia de Buenos Aires son los siguientes:
Vale destacar que estos aumentos están relacionados al sueldo básico, por lo que el salario total puede incluir bonificaciones remunerativa, sumas no remunerativa, riesgo profesional, antigüedad, horas CO.RE.S., Policía Adicional, compensación por uniforme y otros conceptos.
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