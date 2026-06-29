Los docentes bonaerenses van al paro y este martes no habrá clases

Reclaman una recomposición salarial, la reapertura de paritarias y medidas para enfrentar los hechos de violencia en las escuelas. La huelga durará 24 horas y afectará la actividad en la mayoría de los colegios públicos,
Los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) realizarán este martes un paro en la provincia de Buenos Aires en reclamo de una recomposición salarial y la reapertura de las paritarias, entre otras reclamos.
La convocatoria a la medida de fuerza, que afectará la actividad en la mayoría de los colegios públicos de la Provincia, fue confirmada por la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA).
Por su parte, el Sindicato Argentino de Docente Privados (SADOP), que también forma parte del FUDB, decidió no sumarse al paro por 24 horas.
Los sindicatos también justificaron la huelga por el aumento de situaciones de violencia dentro de los establecimientos educativos. Según explicaron en un comunicado, se registran agresiones tanto de alumnos como de familiares hacia docentes. De ahí, el reclamo de una respuesta urgente del Estado.
Entre las medidas solicitadas al Ejecutivo bonaerense, aparecen la implementación plena del Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación, la creación de un protocolo complementario, la realización de jornadas institucionales y la aplicación de la legislación vigente para sancionar delitos y contravenciones.
"Es imprescindible que se atienda el pedido que las organizaciones sindicales venimos planteando de manera reiterada, ya que la pérdida del poder adquisitivo golpea directamente las condiciones de vida de las y los trabajadores de la educación”, plantearon los gremios.
Junto con las demandas a la administración provincial, el FUDB pidió al gobierno de Javier Milei la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), además, expresó su rechazo al "desfinanciamiento que compromete la formación de miles de jóvenes y pone en riesgo el desarrollo de una educación técnica pública, inclusiva y de calidad".
Y en paralelo, el Frente manifestó su preocupación por las modificaciones que impulsa el Ejecutivo nacional sobre el régimen previsional y advirtieron que podrían afectar al Instituto de Previsión Social (IPS) y los derechos jubilatorios de los docentes bonaerenses.
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