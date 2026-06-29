Los docentes bonaerenses van al paro y este martes no habrá clases

Entre las medidas solicitadas al Ejecutivo bonaerense, aparecen la implementación plena del Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación, la creación de un protocolo complementario, la realización de jornadas institucionales y la aplicación de la legislación vigente para sancionar delitos y contravenciones.

"Es imprescindible que se atienda el pedido que las organizaciones sindicales venimos planteando de manera reiterada, ya que la pérdida del poder adquisitivo golpea directamente las condiciones de vida de las y los trabajadores de la educación”, plantearon los gremios.

Junto con las demandas a la administración provincial, el FUDB pidió al gobierno de Javier Milei la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), además, expresó su rechazo al "desfinanciamiento que compromete la formación de miles de jóvenes y pone en riesgo el desarrollo de una educación técnica pública, inclusiva y de calidad".

Y en paralelo, el Frente manifestó su preocupación por las modificaciones que impulsa el Ejecutivo nacional sobre el régimen previsional y advirtieron que podrían afectar al Instituto de Previsión Social (IPS) y los derechos jubilatorios de los docentes bonaerenses.