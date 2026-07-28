La UBA desmintió al vocero presidencial sobre la cantidad de estudiantes extranjeros

El directivo también detalló que en la Facultad de Odontología los estudiantes extranjeros representan el 4,1% de la matrícula, mientras que en Ingeniería el porcentaje desciende al 2,7%. En el resto de las unidades académicas, indicó, la participación de alumnos internacionales no supera el 2%.

Además, recordó que desde 2022 la UBA exige como requisito obligatorio para los aspirantes provenientes de países no hispanohablantes la acreditación del nivel C1 de español en comprensión, expresión oral y escritura, una certificación que acredita un dominio del idioma comparable al de un hablante nativo.

Por último, Yacobitti manifestó la disposición de las autoridades universitarias para mantener instancias de diálogo con el Gobierno nacional y afirmó que existe plena voluntad de participar en mesas de trabajo conjuntas para abordar los temas vinculados al sistema universitario.