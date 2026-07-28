La UBA desmintió al vocero presidencial sobre la cantidad de estudiantes extranjeros

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, aseguró que los datos difundidos por Adrián Ravier son incorrectos y presentó estadísticas oficiales sobre la matrícula de alumnos internacionales.
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, desmintió las declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien aseguró que "el 39% de los estudiantes de medicina son extranjeros"
Frente a esas declaraciones, Yacobitti calificó como "erróneas las declaraciones del vocero presidencial" y presentó las estadísticas institucionales correspondientes al ciclo lectivo 2026 para respaldar su posición, en las que consta que solo el 6,1% de los alumnos de la Facultad de Medicina son extranjeros.
Según los registros de la UBA, sobre un total superior a 70.000 ingresantes durante este año, los estudiantes extranjeros con residencia precaria, transitoria o temporal representan apenas el 2,5% de la matrícula general.
En el caso específico de la Facultad de Ciencias Médicas, Yacobitti precisó que el pocentaje de alumnos extranjeros alcanza al 6,1% del total, muy por debajo del 38% del que habló el vocero presidencial.
El directivo también detalló que en la Facultad de Odontología los estudiantes extranjeros representan el 4,1% de la matrícula, mientras que en Ingeniería el porcentaje desciende al 2,7%. En el resto de las unidades académicas, indicó, la participación de alumnos internacionales no supera el 2%.
Además, recordó que desde 2022 la UBA exige como requisito obligatorio para los aspirantes provenientes de países no hispanohablantes la acreditación del nivel C1 de español en comprensión, expresión oral y escritura, una certificación que acredita un dominio del idioma comparable al de un hablante nativo.
Por último, Yacobitti manifestó la disposición de las autoridades universitarias para mantener instancias de diálogo con el Gobierno nacional y afirmó que existe plena voluntad de participar en mesas de trabajo conjuntas para abordar los temas vinculados al sistema universitario.
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