Kristalina Georgieva cenó con empresarios argentinos y escuchó su visión sobre la economía

También hubo intercambio sobre la situación de actividades que todavía muestran una recuperación más lenta, como la industria y la construcción. En ese marco, Georgieva preguntó qué condiciones consideran necesarias para impulsar la inversión y la generación de empleo.

Durante la charla también surgieron temas vinculados al desarrollo del crédito privado, el mercado de capitales, las concesiones de infraestructura y los procesos de desregulación económica.

Otro de los puntos abordados fue la experiencia de la convertibilidad. Según los participantes, Georgieva consultó sobre las causas que derivaron en el colapso del régimen, y los empresarios mencionaron factores como la devaluación de Brasil en 1999, el contexto internacional y los desequilibrios macroeconómicos que desembocaron en la crisis de 2001.

Quiénes participaron del encuentro

Entre los invitados estuvieron Jorge Brito (Banco Macro), Eduardo Elsztain (IRSA), Marcos Bulgheroni (Pan American Energy), Pierpaolo Barbieri (Ualá), Juan Martín de la Serna (Mercado Libre Argentina), Daniel Novegil (Ternium), Martín Pérez de Solay (Glencore), Mariana Schoua (AmCham), Isela Costantini (Grupo ST) y Catalina Cascio (Ferrosider).

Georgieva estuvo acompañada por integrantes de su equipo, entre ellos Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI; Luis Cubeddu, subdirector del área; Joyce Wong, jefa de misión para la Argentina; y Andreas Bauer, jefe de Gabinete del organismo.

La cena cerró la primera jornada de actividades de la titular del FMI en Argentina. Este martes continuará su agenda con una visita a Vaca Muerta junto al ministro de Economía, Luis Caputo, donde recorrerá el yacimiento Loma Campana acompañada por autoridades de YPF y mantendrá nuevas reuniones vinculadas al sector energético.

Vaca Muerta, próxima escala de la agenda de Georgieva

Tras la cena con empresarios, Kristalina Georgieva continuará este martes su agenda oficial con una visita a Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. La directora gerente del FMI recorrerá el yacimiento Loma Campana junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y será recibida por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

Durante la actividad conocerá uno de los principales desarrollos de hidrocarburos no convencionales del país y recibirá información sobre la producción de petróleo y gas, los proyectos de inversión y las perspectivas de crecimiento del sector energético. Será la primera vez que una directora gerente del Fondo Monetario Internacional visite Vaca Muerta.

La recorrida forma parte de la agenda que Georgieva desarrolla en la Argentina, que también incluyó reuniones con el presidente Javier Milei, funcionarios nacionales y representantes del sector privado. Tras su paso por Neuquén, la titular del organismo concluirá su visita al país y el miércoles viajará a Uruguay para continuar con su gira regional.