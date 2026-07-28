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Georgieva visitó Vaca Muerta, la nueva usina de dólares de la Argentina

La directora del FMI hizo una recorrida junto a Luis Caputo y recibida por Horacio Marín, CEO de YPF, y por el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, arribó este martes al yacimiento de Vaca Muerta, la principal generadora de divisas de Argentina en un operativo especial que incluyó el viaje el avión y un trasbordo a helicópteros hasta Loma Campana, el principal pozo activo de la cuenca.

Georgieva recorrió diferentes áreas y mantuvo encuentros con los principales directivos de las empresas que operan en la zona. La directora del FMI señaló a la industria energética como uno de los principales sectores que apuntalan la economía del país.

En el primer semestre del año, el superávit comercial de combustibles y energía rozó los US$ 6.000 millones, el mayor registro para ese período en lo que va del siglo, y explicó cerca de un 20% de la mejora del saldo comercial respecto de 2025. Para todo 2026, las estimaciones privadas proyectan una balanza energética positiva de entre US$ 9.600 millones y US$ 11.100 millones.

"Tuvimos una reunión muy productiva y recorrimos un equipo de perforación de última generación, donde (Kristalina) pudo conocer el trabajo de nuestra gente, de las empresas que nos acompañan todos los días y el nivel de tecnología y eficiencia que alcanzamos", sostuvo Marín en sus redes.

ADEMÁS: "Sigan comprando reservas": el mensaje de Georgieva durante su visita al país

La visita a Vaca Muerta se dio en medio de la estadía que agendó la titular del Fondo en el país. Con su arribo el lunes, Georgieva brindó su respaldo al plan económico del gobierno durante una conferencia en el Ministerio de Economía y luego mantuvo una cena con distintos empresarios del "círculo rojo". A su vez, formó parte de la reunión de gabinete que entabló el presidente Javier Milei junto a sus ministros.

A su regresa de la vista, Georgieva también participó de un encuentro con alumnos de cinco universidades que se desarrolló en el Palacio Libertad.

“Mi convicción es que el país está por un buen camino y no habrá necesidad de más fondos”, aseguró y, en consecuencia, sostuvo que no será necesario “financiamiento adicional por parte del FMI”.

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