Georgieva visitó Vaca Muerta, la nueva usina de dólares de la Argentina

Recibimos a @KGeorgieva, @LuisCaputoAR y sus equipos en Loma Campana, donde les mostramos de primera mano la transformación energética del país y el enorme potencial que tiene la Argentina para convertirse en un exportador global de energía.



Tuvimos una reunión muy productiva y… pic.twitter.com/I21cRidQup — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) July 28, 2026

"Tuvimos una reunión muy productiva y recorrimos un equipo de perforación de última generación, donde (Kristalina) pudo conocer el trabajo de nuestra gente, de las empresas que nos acompañan todos los días y el nivel de tecnología y eficiencia que alcanzamos", sostuvo Marín en sus redes.

La visita a Vaca Muerta se dio en medio de la estadía que agendó la titular del Fondo en el país. Con su arribo el lunes, Georgieva brindó su respaldo al plan económico del gobierno durante una conferencia en el Ministerio de Economía y luego mantuvo una cena con distintos empresarios del "círculo rojo". A su vez, formó parte de la reunión de gabinete que entabló el presidente Javier Milei junto a sus ministros.

A su regresa de la vista, Georgieva también participó de un encuentro con alumnos de cinco universidades que se desarrolló en el Palacio Libertad.

“Mi convicción es que el país está por un buen camino y no habrá necesidad de más fondos”, aseguró y, en consecuencia, sostuvo que no será necesario “financiamiento adicional por parte del FMI”.