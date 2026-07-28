Osvaldo Jaldo desdobló las elecciones en Tucumán y fijó los comicios para mayo de 2027

"Por primera vez en la historia de Tucumán este decreto contiene la Ficha Limpia", destacó Jaldo. Según explicó, quienes busquen competir por un cargo o integrar la administración provincial deberán acreditar que no tienen causas o antecedentes que los inhabiliten.

El gobernador consideró que la medida representa un avance institucional y la vinculó al proceso de reforma política impulsado por su gestión, que también incluyó la eliminación de los partidos municipales y una reducción significativa de la cantidad de fuerzas políticas habilitadas.

Críticas de La Libertad Avanza

Aunque Jaldo mantiene una relación de cooperación con el Gobierno de Javier Milei y sus diputados suelen acompañar iniciativas oficiales en el Congreso, la decisión de desdoblar las elecciones fue cuestionada por La Libertad Avanza en Tucumán.

El presidente del espacio en la provincia, Lisandro Catalán, sostuvo que "mientras Jaldo convoca a elecciones desdobladas, los tucumanos siguen esperando gestión, crecimiento y soluciones". Además, aseguró que en 2027 "se elige entre seguir con décadas de atraso o empezar el cambio que Tucumán necesita".

Catalán también propuso eliminar el sistema de acoples y avanzar hacia una lista única por cada espacio político, al sostener que esa reforma permitiría reducir el gasto electoral, aumentar la transparencia y establecer reglas más claras para la competencia.