Osvaldo Jaldo desdobló las elecciones en Tucumán y fijó los comicios para mayo de 2027

El gobernador convocó a votar el 9 de mayo, separó los comicios de la elección nacional y confirmó que regirá la Ficha Limpia para candidatos y funcionarios.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, firmó el decreto que convoca a las elecciones provinciales para el 9 de mayo de 2027, con lo que decidió desdoblar los comicios de la elección nacional prevista para octubre. Además, confirmó que por primera vez regirá el requisito de Ficha Limpia para quienes aspiren a cargos electivos y funciones en la administración pública.
Durante la conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, el mandatario explicó que la convocatoria respeta los plazos establecidos por la legislación vigente y sostuvo que el calendario mantiene el esquema utilizado en las elecciones de 2019 y 2023.
En la provincia se elegirán gobernador y vicegobernador, 49 diputados provinciales, 19 intendentes, concejales y 93 delegados comunales. Los comicios se realizarán sin PASO y con boleta papel.
La principal novedad será la aplicación de la Ficha Limpia, que impedirá ser candidatos o asumir cargos públicos a quienes no cumplan con los requisitos establecidos por la normativa.
"Por primera vez en la historia de Tucumán este decreto contiene la Ficha Limpia", destacó Jaldo. Según explicó, quienes busquen competir por un cargo o integrar la administración provincial deberán acreditar que no tienen causas o antecedentes que los inhabiliten.
El gobernador consideró que la medida representa un avance institucional y la vinculó al proceso de reforma política impulsado por su gestión, que también incluyó la eliminación de los partidos municipales y una reducción significativa de la cantidad de fuerzas políticas habilitadas.
Aunque Jaldo mantiene una relación de cooperación con el Gobierno de Javier Milei y sus diputados suelen acompañar iniciativas oficiales en el Congreso, la decisión de desdoblar las elecciones fue cuestionada por La Libertad Avanza en Tucumán.
El presidente del espacio en la provincia, Lisandro Catalán, sostuvo que "mientras Jaldo convoca a elecciones desdobladas, los tucumanos siguen esperando gestión, crecimiento y soluciones". Además, aseguró que en 2027 "se elige entre seguir con décadas de atraso o empezar el cambio que Tucumán necesita".
Catalán también propuso eliminar el sistema de acoples y avanzar hacia una lista única por cada espacio político, al sostener que esa reforma permitiría reducir el gasto electoral, aumentar la transparencia y establecer reglas más claras para la competencia.
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