Ravier dijo que su frase sobre el dólar $ 1.800 fue "sacada de contexto"

En medio de los murmullos que llenaron la sala de conferencias, el representante del Gobierno planteó su cuestionamiento sobre el uso de fondos públicos para la educación superior. “Estamos dedicando dinero a formar extranjeros que eventualmente se vuelven a sus países, y pensamos que tenemos que cuidar el dinero de los argentinos para ayudar a los más humildes, para generar posibilidades de estudio en las universidades públicas”.

Además, explicó que la medida que impulsa la administración nacional no obligaría a las instituciones a modificar su política de aranceles. Ravier señaló que las universidades nacionales, por su autonomía, podrían decidir si cobran o no a los estudiantes extranjeros.

Hoy en la conferencia de prensa un periodista me acusó de brindar datos falsos sobre la cantidad de extranjeros entre los alumnos regulares de Medicina de la UBA.



Efectivamente el dato es correcto: el 39% de los alumnos regulares de la Facultad de Medicina de la Universidad de… pic.twitter.com/0pS56aieqb — Adrian Ravier (@AdrianRavier) July 28, 2026

Adrián Ravier fue designado vocero de Javier Milei. Reemplazará a Manuel Adorni en el cargo.

“En realidad, lo que se está haciendo es que las universidades nacionales que son autónomas puedan decidir si quieren cobrarle o no a los extranjeros. No se trata de imponerle a una universidad que debe cobrarles rompiendo su autonomía, es la posibilidad de que puedan cobrarles”, agregó.

Por último, el vocero defendió la iniciativa al considerar que permitiría una administración más eficiente de los recursos estatales. Ravier afirmó que es “una manera de gestionar mejor y que los recursos de los contribuyentes los administremos de la mejor manera posible”. Ravier explicó sus dichos sobre un dólar a $1.800 y aseguró que la frase fue “sacada de contexto”

El vocero presidencial también se refirió a la polémica que generaron sus declaraciones sobre una posible cotización del dólar en $1.800 durante los próximos meses. El funcionario afirmó que la frase fue interpretada fuera de contexto y explicó que hablaba de un escenario proyectado hacia 2027.

"Mi respuesta sobre el valor del dólar fue sacada de contexto"



El vocero presidencial, Adrián Ravier, aclaró que en "ningún momento" afirmó que la divisa iba a llegar a $1800 y recalcó que "el tipo de cambio flota y va a estar donde lo determine la oferta y la demanda". pic.twitter.com/RCc9awV2iI — Filo.news (@filonewsOK) July 28, 2026

“La expresión fue sacada de contexto”, sostuvo Ravier, al remarcar que en los medios se difundió “un extracto muy cortito” de una respuesta más amplia que, según explicó, estaba vinculada a cómo imaginaba la situación de la Argentina de cara a octubre de 2027.

En esa línea, el portavoz del Gobierno aseguró: “Mi respuesta a cómo llegamos a la elección fue que llegamos muy bien, con tres años de crecimiento económico, con baja contundente de la pobreza y la indigencia y de la inflación”.