Ravier dijo que su frase sobre el dólar $ 1.800 fue "sacada de contexto"

El vocero presidencial rambién aseguró que el 39% de los alumnos de la la facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires son extranjeros, pero, "si el dato es falso, lo revisaremos"
El vocero presidencial Adrián Ravier volvió a quedar en el centro de la escena luego de asegurar que el 40% de los estudiantes de la UNiversidad de Buenos Aires (UBA) son extranjeros, y que sis dichos obre que el dólar podría llegar a los $ 1.800 en el correr de este año "fue sacada de contexto" y que el valor "va a estar donde lo determine la oferta y la demanda".
Ravier formuló estas declaraciones durante su habitual conferencia de prensa de los mnartes realizada en la Casas Rosada, oportunidad en la que fue consultado sobre la cantidad de alumnos de otros países que estudian en las facultades de medicina de todo el país.
Ante este requerimiento, el vocero sostuvo que existe “un alto porcentaje” de estudiantes extranjeros y señaló que el número alcanzaría “hasta un prácticamente un 40%”.
Ante la repregunta de un periodista, el funcionario precisó: “Un 39% exacto es el dato que tengo ahora de la Universidad de Buenos Aires si es falso lo revisaremos”.
En medio de los murmullos que llenaron la sala de conferencias, el representante del Gobierno planteó su cuestionamiento sobre el uso de fondos públicos para la educación superior. “Estamos dedicando dinero a formar extranjeros que eventualmente se vuelven a sus países, y pensamos que tenemos que cuidar el dinero de los argentinos para ayudar a los más humildes, para generar posibilidades de estudio en las universidades públicas”.
Además, explicó que la medida que impulsa la administración nacional no obligaría a las instituciones a modificar su política de aranceles. Ravier señaló que las universidades nacionales, por su autonomía, podrían decidir si cobran o no a los estudiantes extranjeros.
“En realidad, lo que se está haciendo es que las universidades nacionales que son autónomas puedan decidir si quieren cobrarle o no a los extranjeros. No se trata de imponerle a una universidad que debe cobrarles rompiendo su autonomía, es la posibilidad de que puedan cobrarles”, agregó.
Por último, el vocero defendió la iniciativa al considerar que permitiría una administración más eficiente de los recursos estatales. Ravier afirmó que es “una manera de gestionar mejor y que los recursos de los contribuyentes los administremos de la mejor manera posible”. Ravier explicó sus dichos sobre un dólar a $1.800 y aseguró que la frase fue “sacada de contexto”
El vocero presidencial también se refirió a la polémica que generaron sus declaraciones sobre una posible cotización del dólar en $1.800 durante los próximos meses. El funcionario afirmó que la frase fue interpretada fuera de contexto y explicó que hablaba de un escenario proyectado hacia 2027.
“La expresión fue sacada de contexto”, sostuvo Ravier, al remarcar que en los medios se difundió “un extracto muy cortito” de una respuesta más amplia que, según explicó, estaba vinculada a cómo imaginaba la situación de la Argentina de cara a octubre de 2027.
En esa línea, el portavoz del Gobierno aseguró: “Mi respuesta a cómo llegamos a la elección fue que llegamos muy bien, con tres años de crecimiento económico, con baja contundente de la pobreza y la indigencia y de la inflación”.
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