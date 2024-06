La visita de Javier Milei a España: "Marcó la agenda porque les sirve a todos"

De acuerdo a la óptica del periodista argentino Luis Balcarce -radicado desde hace 22 años en España y director adjunto del periódico digital madrileño OKdiario- la segunda visita de Javier Milei a España, que incluyó dos condecoraciones, tuvo mayor impacto en todos los sectores de la sociedad española y ahondó las diferencias entre los políticos locales. La lectura es clara: "La visita ha tenido un seguimiento espectacular. Marcó la agenda, porque Milei les sirve a todos".

En la capital española, la Presidenta de la Comunidad de Madrid y referente de peso en el Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, le entregó al presidente argentino la Medalla Internacional de la Comunidad. Milei también fue distinguido por el Instituto Juan de Mariana, con raíces en el PP. Centenares de seguidores del libertario coparon la emblemática Puerta del Sol para darle su apoyo, mientras un grupo de residentes argentinos esgrimió una protesta que tuvo poca entidad.

"Pedro Sánchez, el presidente de Gobierno, utiliza a Milei como ariete para venderse a sí mismo como el último escudo protector en la defensa de los partidos de izquierda ante la derecha. Y Ayuso, que es muy lista, aprovechó el premio que le dieron a Milei en el Instituto Juan de Mariana para sacar su propio rédito con otra condecoración", añadió Balcarce en su análisis.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/IdiazAyuso/status/1804257247889133635&partner=&hide_thread=false Argentina hoy resuena como nunca. Que nuestra relación con esta nación hermana nunca se rompa.



Que la libertad cambie la vida de millones de argentinos; en Madrid tienen su casa.



Enhorabuena, @JMilei. pic.twitter.com/BY4nsfn8Aa — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 21, 2024

Sobre la titular de la comunidad madrileña, Balcarce -en diálogo con Diario Popular- afirmó: "Es una rara avis en el Partido Popular. No tiene el mismo estilo de Milei, pero sí coincide en muchas de las ideas del mandatario argentino. Dentro del partido, muchos no estuvieron de acuerdo con la condecoración que le otorgó, pero no la criticaron y hasta la defendieron. Esto se explica porque para las elecciones en Argentina la candidata natural del PP fue Patricia Bullrich".

En este sentido, el director adjunto de OKdiario agregó: "Lo de Ayuso fue una provocación. Incluso medios tradicionales de derecha como los diarios ABC y El Mundo consideran a Milei como un populista. Pero dentro del PP, no son pocos los que creen que Ayuso es la verdadera líder, más que el propio presidente Alberto Núñez Feijóo, quien quedó muy debilitado luego de no poder formar gobierno". "Pero -aclaró Balcarce- a Ayuso no le interesa ser la número uno del PP, al menos por el momento. Con Feijóo tiene un pacto de lealtad. Y lo está cumpliendo. Aunque las diferencias entre ambos son notorias".

Al analizar la posible evolución del inesperado conflicto diplomático entre Argentina y España, Balcarce consideró: "Va para largo. Sánchez está muy fuerte, y más después de las elecciones para el Parlamento Europeo, aunque no haya ganado de manera aplastante. Pero le interesa mantener la polémica, porque para él todo lo que es oposición es ultra derecha, y es una cortina de humo para tapar las denuncias sobre su esposa y su hermano. Y Milei lo disfruta; está en su salsa. Ahora, esto es sólo a nivel político. En la calle no hay ninguna animosidad entre españoles y argentinos".

"Y no olvidemos -señaló- que el conflicto lo inició el ministro de Movilidad de Transportes y Sostenibilidad, Oscar Puente, al tildar de drogadicto a Milei. Ya sabemos la respuesta (la referencia a las denuncias de corrupción contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez). Y también sabemos que Milei y la diplomacia son antagónicos. En España muchos dicen que no debería meterse en cuestiones de otro país, y otros tantos afirman que lo que dijo ‘va a misa’, como decimos por aquí. Es decir que estuvo muy bien, que tiene toda la libertad de opinar sobre lo que venga".

En cuanto a la relación de Javier Milei con VOX, el partido de extrema derecha que lidera Santiago Abascal, amigo del mandatario argentino, el periodista de OKdiario puntualizó: "Tienen una notable sintonía, que va más allá de los factores ideológicos. Es algo personal, se profesan cariño. Milei siempre recalcó el apoyo de Abascal cuando él no era muy conocido". Y sobre la actualidad de VOX en el mapa político, Balcarce explicó: "En el plano internacional están muy fuertes. Metieron seis eurodiputados, pero el séptimo lo perdieron porque un partido nuevo, ‘Se acabó la fiesta’, les robó 300 mil votos. En el plano nacional, se los está escuchando poco".