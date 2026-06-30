Las Becas Manuel Belgrano aumentan 50% desde junio: el beneficio será de $122.527

El Gobierno oficializó la suba mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial. El incremento alcanzará a los 36.000 estudiantes que forman parte del programa.
El Gobierno nacional oficializó un aumento del 50% en el monto de las Becas Estratégicas Manuel Belgrano, uno de los programas destinados a estudiantes universitarios y de tecnicaturas en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo productivo del país.
La medida fue establecida a través de la Resolución 431/2026 de la Secretaría de Educación, publicada este martes en el Boletín Oficial. Con la actualización, el beneficio mensual pasará de $81.685 a $122.527, con vigencia desde la cuota correspondiente a junio de 2026.
Según el texto oficial, el incremento surge del Acta-Acuerdo General firmada el 10 de junio de 2026, donde se dispuso la recomposición del 50% del monto para los beneficiarios del programa.
Las Becas Manuel Belgrano fueron creadas para brindar un incentivo económico a estudiantes provenientes de hogares de bajos ingresos que cursan carreras universitarias o tecnicaturas vinculadas con sectores estratégicos para el desarrollo económico y productivo de la Argentina.
Para la Convocatoria 2026, el Gobierno ratificó un cupo máximo de 36.000 becarios, número que no se modifica con la nueva resolución. Lo que sí cambia es el monto que percibirán quienes ya integran el programa, que desde junio será de $122.527 mensuales.
Las carreras alcanzadas incluyen áreas como Energía e Hidrocarburos, Minería y Geociencias, Logística e Infraestructura, Agroindustria y Biotecnología, Tecnologías de la Información y Control de Sistemas, Profesorados en áreas estratégicas y Ciencias Exactas y Naturales, consideradas claves para el desarrollo productivo del país.
Además, la normativa aclara que el financiamiento continuará a cargo del Ministerio de Capital Humano, mediante las partidas presupuestarias destinadas al desarrollo de la educación superior.
De esta manera, miles de estudiantes de universidades públicas nacionales y provinciales que forman parte del programa comenzarán a cobrar el nuevo monto de $122.527 con el pago correspondiente a junio, tras la actualización oficializada por el Gobierno.
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