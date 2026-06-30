Las Becas Manuel Belgrano aumentan 50% desde junio: el beneficio será de $122.527

Para la Convocatoria 2026, el Gobierno ratificó un cupo máximo de 36.000 becarios, número que no se modifica con la nueva resolución. Lo que sí cambia es el monto que percibirán quienes ya integran el programa, que desde junio será de $122.527 mensuales.

Las carreras alcanzadas incluyen áreas como Energía e Hidrocarburos, Minería y Geociencias, Logística e Infraestructura, Agroindustria y Biotecnología, Tecnologías de la Información y Control de Sistemas, Profesorados en áreas estratégicas y Ciencias Exactas y Naturales, consideradas claves para el desarrollo productivo del país.

Además, la normativa aclara que el financiamiento continuará a cargo del Ministerio de Capital Humano, mediante las partidas presupuestarias destinadas al desarrollo de la educación superior.

De esta manera, miles de estudiantes de universidades públicas nacionales y provinciales que forman parte del programa comenzarán a cobrar el nuevo monto de $122.527 con el pago correspondiente a junio, tras la actualización oficializada por el Gobierno.