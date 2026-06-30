El director del Servicio Meteorológico Nacional renunció por segunda vez

Desde la asunción del Gobierno de Javier Milei, el SMN sufrió una reducción de personal que alcanzó a 121 empleados entre 2023 y 2025 y sumó otros 140 desvinculados hasta el 16 de abril pasado.

El SMN cumple funciones de alto impacto social: alerta temprana de fenómenos extremos, coordinación con organismos de defensa civil y producción de información meteorológica para sectores clave como el agro, la navegación o la aviación.

El plan prevé diseñado por el Ministerio de Desregulación que encabeza Federico Sturzenegger, prevé además la salida de 30 civiles en condiciones de jubilarse, 15 militares en retiro y 20 agentes en pase a disponibilidad, lo que dejaría la dotación civil en 590 personas.

El Centro Argentino de Meteorólogos reclamó, mediante una carta pública, que el Poder Ejecutivo designe un nuevo titular del SMN y “garantice la continuidad institucional del organismo y el fortalecimiento de los servicios meteorológicos que brinda a toda la sociedad”.

“El SMN ha atravesado reiterados cambios e incertidumbres en su conducción. Designaciones, renuncias y reestructuraciones sucesivas han generado un escenario de inestabilidad institucional incompatible con las responsabilidades estratégicas que el organismo tiene para el país”, agrega el escrito.

"La estabilidad institucional del Servicio Meteorológico Nacional no puede seguir postergándose. La reiteración de cambios en la conducción del organismo evidencia la ausencia de una política sostenida para una institución estratégica del Estado", expresa el texto del Centro Argentino de Meteorólogos.