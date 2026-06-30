Primera conferencia de Adrián Ravier: "Adorni renunció por cuestiones personales"

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"Se trata de alguien con amplio oficio político que, como ministro del Interior, venía realizando un importante trabajo, reforzando los lazos entre el Gobierno nacional y los gobernadores", dijo Ravier en el inicio de la conferencia.

Para Ravier, Santilli "inaugura una nueva etapa política para el Gobierno que se caracterizará por profundizar nuestros acuerdos políticos para hacer realidad" la agenda de reformas estructurales, que es la agenda más ambiciosa desde el retorno de la democracia".

Tras ello destacó el rol de los funcionarios de Pro en el Gobierno, y habló sobre la relación entre Milei y el expresidente Mauricio Macri.

“Pro es un aliado clave porque no tenemos la mayoría para aprobar reformas nosotros mismos. Mauricio Macri y Javier Milei están en sintonía con esos cambios. El diálogo es muy bueno pese a roces o declaraciones desafortunadas. Estamos trabajando muy bien juntos y se esperan más reformas estructurales", adelantó.

Luego, el flamante funcionario nacional centró su discurso en el plano económico, que fue una de las razones por la cual el presidente Javier Milei lo posicionó como la nueva cara de su administración tras el caso Adorni.

“Estamos en un doble punto de inflexión en el programa económico, al respecto de la historia argentina y del programa de estabilización. La Argentina lleva medio siglo de economía estancada y la idea de Milei es recuperar protagonismo, volver al mundo y ordenar la macro", resaltó.

“Esta expansión del Gobierno tiene la fortaleza de algo que va a continuar: por primera vez vamos a mostrar tres años de expansión en la economía de manera continua. Es un punto de inflexión de la historia, porque medio siglo de estancamiento nos debería dar vergüenza”, consideró.

Al ser consultado por las restricciones que aún rigen para los trabajadores de prensa en Casa Rosada, explicó que recibieron una carta con puntos a considerar y que “a la brevedad” emitirán una decisión al respecto. “Las principales democracias del mundo tienen condiciones similares a las que se propusieron”, reflexionó.

Sin embargo, cuestionó las acusaciones sobre el rol del periodismo en Balcarce 50. “Se contestaron más de 2000 preguntas de periodistas; no es verdad que el periodismo nunca en la historia se vio tan restringido“, retrucó.

“Creemos que no es lo más normal ver al periodismo circular por la Casa de Gobierno de un país. Por ejemplo en Washington tienen un edificio aparte. Circular por la casa de Gobierno no es lo más habitual en el mundo”, adelantó, sin dar más detalles sobre las prácticas que el Gobierno va a “reconsiderar”.