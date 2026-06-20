Villarruel acusó a Adorni de estar "peleado con los valores de Belgrano"

En ese contexto, apuntó directamente contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuya presencia en la ceremonia generó su mayor cuestionamiento. “Era un acto patrio, no era un acto para apoyar a Adorni y no hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni”, afirmó.

Villarruel insistió en que la conmemoración debía centrarse exclusivamente en la figura del creador de la bandera. “Me parece que hoy era para recordar la bandera, darle marco a esta ciudad hermosa que es mi segunda casa y recordar la figura del general. Lo de Adorni está totalmente de más”, agregó.

Durante sus declaraciones, destacó la importancia simbólica de la enseña nacional y la vinculó con valores que, según sostuvo, deben guiar la vida pública. “La bandera nacional es lo que nos cobija a todos. Representa unión, trabajo, esfuerzo, libertad y honestidad”, señaló.

Por último, reivindicó su presencia en Rosario como una forma de homenaje a Manuel Belgrano y recordó el compromiso asumido por la fórmula presidencial durante la campaña. “Soy argentina, vicepresidente, fuimos elegidos por el voto popular y dijimos que íbamos a luchar contra la corrupción. Vengo a darle mi homenaje al principal prócer que hizo de la honestidad la razón de su vida”, concluyó.

La madre de Villarruel apuntó contra Karina Milei: “Me dijo que gobierna la hermana”

Diana de Stefani, madre de la vicepresidenta Victoria Villarruel, profundizó la interna entre la titular del Senado y la Casa Rosada al asegurar que Javier Milei cambió su actitud tras llegar al Gobierno y revelar que su hija le habría dicho que quien realmente toma las decisiones es Karina Milei. “Me dijo que gobierna la hermana”, afirmó en una entrevista radial.

La mujer también sugirió que el Presidente y su hermana sienten celos del peso político de Villarruel. “Ella tiene mucho arrastre y seguidores. Mucha gente que no le gustaba el estilo de Milei lo votó por ella”, sostuvo, al tiempo que negó que la vicepresidenta impulse acciones contra el mandatario. “Ella no le ha hecho nada. Tiene una actitud totalmente institucional”, remarcó.

Consultada sobre si existen recelos políticos hacia la vicepresidenta, respondió: “Pienso que sí. Él o su hermana”. En ese contexto, defendió el desempeño de Villarruel al frente del Senado y la calificó como una funcionaria “brillante” en su gestión.

AP25207586580102.jpg El presidente Javier Milei elogió a su hermana Karina tras el cierre de las listas en la Libertad Avanza.

En sus redes sociales, Villarruel ratificó su presencia en la ciudad santafesina y expresó que Rosario es “su segunda casa” y un lugar especialmente ligado a su historia familiar. Además, destacó la importancia de homenajear a Manuel Belgrano en el sitio donde se izó por primera vez la bandera nacional.

De Stefani cuestionó con dureza la decisión de excluir a su hija de la ceremonia oficial y cargó contra el Presidente. “Me parece absurdo que la odie, realmente. Tiene una vicepresidente de lujo y tiene que comportarse, la tiene que recibir bien y hacer bien su papel, que para eso es Presidente”, concluyó.