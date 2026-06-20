Villarruel acusó a Adorni de estar "peleado con los valores de Belgrano"

La vicepresidenta cuestionó su exclusión del acto por el Día de la Bandera en Rosario y aseguró que la presencia del jefe de Gabinete desvirtuó una ceremonia patriótica.
La vicepresidenta Victoria Villarruel lanzó duras críticas contra el Gobierno tras participar este sábado del acto por el Día de la Bandera en Rosario. Luego de la ceremonia, afirmó que “no hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni” y cuestionó tanto su presencia en el evento como el trato recibido por parte de la Casa Rosada.
Villarruel sostuvo que no fue invitada oficialmente al acto y también reprochó que el presidente Javier Milei no la saludara durante la jornada. “Hay que preguntarles por qué son maleducados”, respondió ante la consulta de los periodistas sobre el vínculo con el mandatario.
La titular del Senado explicó que asistió al evento por invitación de la Gobernación de Santa Fe, aunque aseguró que pensaba concurrir de todas maneras. “No creo que esté bien que a un vicepresidente se le niegue la entrada si estamos en democracia y el acto representa la bandera para todos los argentinos”, manifestó.
Además, consideró que la ausencia de una invitación formal y la falta de contacto institucional transmiten una señal equivocada. “Es un mensaje pésimo que no haya saludo, que no haya invitación, que haya esta segregación”, expresó, aunque aclaró que no pretendía convertir la fecha patria en una disputa política.
En ese contexto, apuntó directamente contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuya presencia en la ceremonia generó su mayor cuestionamiento. “Era un acto patrio, no era un acto para apoyar a Adorni y no hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni”, afirmó.
Villarruel insistió en que la conmemoración debía centrarse exclusivamente en la figura del creador de la bandera. “Me parece que hoy era para recordar la bandera, darle marco a esta ciudad hermosa que es mi segunda casa y recordar la figura del general. Lo de Adorni está totalmente de más”, agregó.
Durante sus declaraciones, destacó la importancia simbólica de la enseña nacional y la vinculó con valores que, según sostuvo, deben guiar la vida pública. “La bandera nacional es lo que nos cobija a todos. Representa unión, trabajo, esfuerzo, libertad y honestidad”, señaló.
Por último, reivindicó su presencia en Rosario como una forma de homenaje a Manuel Belgrano y recordó el compromiso asumido por la fórmula presidencial durante la campaña. “Soy argentina, vicepresidente, fuimos elegidos por el voto popular y dijimos que íbamos a luchar contra la corrupción. Vengo a darle mi homenaje al principal prócer que hizo de la honestidad la razón de su vida”, concluyó.
Diana de Stefani, madre de la vicepresidenta Victoria Villarruel, profundizó la interna entre la titular del Senado y la Casa Rosada al asegurar que Javier Milei cambió su actitud tras llegar al Gobierno y revelar que su hija le habría dicho que quien realmente toma las decisiones es Karina Milei. “Me dijo que gobierna la hermana”, afirmó en una entrevista radial.
La mujer también sugirió que el Presidente y su hermana sienten celos del peso político de Villarruel. “Ella tiene mucho arrastre y seguidores. Mucha gente que no le gustaba el estilo de Milei lo votó por ella”, sostuvo, al tiempo que negó que la vicepresidenta impulse acciones contra el mandatario. “Ella no le ha hecho nada. Tiene una actitud totalmente institucional”, remarcó.
Consultada sobre si existen recelos políticos hacia la vicepresidenta, respondió: “Pienso que sí. Él o su hermana”. En ese contexto, defendió el desempeño de Villarruel al frente del Senado y la calificó como una funcionaria “brillante” en su gestión.
En sus redes sociales, Villarruel ratificó su presencia en la ciudad santafesina y expresó que Rosario es “su segunda casa” y un lugar especialmente ligado a su historia familiar. Además, destacó la importancia de homenajear a Manuel Belgrano en el sitio donde se izó por primera vez la bandera nacional.
De Stefani cuestionó con dureza la decisión de excluir a su hija de la ceremonia oficial y cargó contra el Presidente. “Me parece absurdo que la odie, realmente. Tiene una vicepresidente de lujo y tiene que comportarse, la tiene que recibir bien y hacer bien su papel, que para eso es Presidente”, concluyó.
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