Las reservas cayeron y perforaron el piso de US$ 40.000 millones

De esa manera, perforaron el piso de los US$ 40.000 millones por primera vez desde enero de 2017 y acumulan una merma de US$ 1.513 millones en octubre, US$ 2.629 millones desde que el 15 de septiembre se implementaron las nuevas restricciones cambiarias, US$ 4.915 en lo que va de 2020 y US$ 3.919 millones desde la asunción del presidente Alberto Fernández.

Las razones de la caída

La baja de las reservas fue atribuida por fuentes de la autoridad monetaria a una caída de las cotizaciones de los activos que la integran (además del dólar, otras monedas, oro, y bonos de diferentes países) “en el marco del temor mundial a una nueva ola de contagios de Covid 19 y el impacto que medidas de aislamiento y confinamiento que se toman en varios países generarán en la economía global”.

A pesar de la caída y de las advertencias de diferentes analistas, desde la autoridad monetaria aseguraron que el actual nivel de reservas “constituye un respaldo adecuado para morigerar la volatilidad del peso y garantizar los insumos necesarios para continuar con el proceso de recuperación de la actividad económica, afectada por una recesión iniciada a comienzos de 2018 y agravada este año por la pandemia del Covid-19”.

Asimismo, señalaron que “la actual composición de las reservas internacionales brinda al BCRA la posibilidad de disponer de manera inmediata de los recursos necesarios para ejecutar la política cambiaria y responder a los requerimientos de los ahorristas con depósitos en moneda extranjera, mientras se lleva adelante el proceso de normalización de la economía”.

El nuevo descenso de las reservas se produjo en una jornada con una nueva baja en la cotización del dólar blue, que cerró a $178, 17 pesos menos que el récord de $195 del pasado viernes.