A través de una carta abierta, dirigentes de distintos espacios políticos cuestionaron las declaraciones del canciller sobre las elecciones presidenciales de Brasil y advirtieron que dañaron la relación bilateral.
Excancilleres, exembajadores, legisladores nacionales y parlamentarios del Mercosur le reclamaron al ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, que presente sus disculpas al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y adopte medidas para recomponer el vínculo bilateral, tras sus declaraciones en las que puso en duda el resultado de las últimas elecciones presidenciales del país vecino.
A través de una carta abierta, los firmantes cuestionaron las expresiones del funcionario y advirtieron sobre las consecuencias diplomáticas de sus declaraciones. “La relación con Brasil no le pertenece a ningún gobierno. Es una política de Estado, y sus palabras la han dañado”, sostuvieron.
Entre quienes suscribieron el documento figuran los excancilleres Rafael Bielsa y Santiago Cafiero, los exembajadores Jorge Argüello, Ricardo Alfonsín y Alicia Castro, y los legisladores Jorge Capitanich, Miguel Ángel Pichetto, Martín Lousteau, Eduardo Valdés, Marcela Pagano y Esteban Paulón.
El pronunciamiento hace referencia a una entrevista televisiva del pasado 21 de noviembre, en la que Quirno afirmó que durante los comicios brasileños se registraron situaciones que ponían en duda el proceso electoral, sin aportar pruebas.
Los firmantes vincularon esas declaraciones con la decisión de Brasil de retirar definitivamente a su embajador en Buenos Aires y remarcaron que el vínculo con el principal socio comercial de la Argentina permanece a cargo de encargados de negocios.
“La palabra de un canciller no le pertenece: compromete a la Nación”, señalaron, al tiempo que solicitaron al funcionario que reflexione sobre sus dichos, presente sus disculpas al pueblo y al Gobierno brasileño y reconozca sin reservas el resultado electoral.
También reclamaron que inicie gestiones para restablecer la representación diplomática a nivel de embajadores y propusieron aprovechar la presidencia argentina del Mercosur para reabrir el diálogo político al más alto nivel.
Por último, plantearon avanzar hacia una agenda bilateral de largo plazo en materia de energía, alimentos, minerales críticos, ciencia e infraestructura fronteriza, respaldada por los congresos de ambos países.
comentar