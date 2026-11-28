Los firmantes vincularon esas declaraciones con la decisión de Brasil de retirar definitivamente a su embajador en Buenos Aires y remarcaron que el vínculo con el principal socio comercial de la Argentina permanece a cargo de encargados de negocios.

“La palabra de un canciller no le pertenece: compromete a la Nación”, señalaron, al tiempo que solicitaron al funcionario que reflexione sobre sus dichos, presente sus disculpas al pueblo y al Gobierno brasileño y reconozca sin reservas el resultado electoral.

También reclamaron que inicie gestiones para restablecer la representación diplomática a nivel de embajadores y propusieron aprovechar la presidencia argentina del Mercosur para reabrir el diálogo político al más alto nivel.

Por último, plantearon avanzar hacia una agenda bilateral de largo plazo en materia de energía, alimentos, minerales críticos, ciencia e infraestructura fronteriza, respaldada por los congresos de ambos países.