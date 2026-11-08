León XIV hizo el recorrido desde Aeroparque hasta la Plaza San Martín con la ventanilla baja donde saludó a los miles de fieles que se acercaron.

El papa León XIV participó en la plaza San Martín, de Retiro, de un homenaje al libertador de la Argentina, en su primera actividad oficial de la visita a la Argentina. En la ceremonia donde se entonaron las estrofas del himno argentino el Sumo Pontífice estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno.

Tras llegar al Aeroparque Jorge Newbery se trasladó hacia la Plaza San Martín, donde inauguró su actividad oficial en Argentina. Después de trasladarse por la autopista Illia en distintos tramos, el Papa hizo ese recorrido con la ventanilla baja para disfrutar de la multitud que lo saludaba. Al pasar cerca del barrio 31 (exvilla 31), se oyeron detonaciones de fuegos artificiales para darle la bienvenida a Leon XVI.

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