Tras llegar al Aeroparque Jorge Newbery se trasladó hacia la Plaza San Martín, donde inauguró su actividad oficial en Argentina. Después de trasladarse por la autopista Illia en distintos tramos, el Papa hizo ese recorrido con la ventanilla baja para disfrutar de la multitud que lo saludaba. Al pasar cerca del barrio 31 (exvilla 31), se oyeron detonaciones de fuegos artificiales para darle la bienvenida a Leon XVI.