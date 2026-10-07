Ley de Financiamiento: estudiantes universitarios irrumpieron en el Palacio Pizzurno

Un centenar de alumnos realizó una sentada en el hall del edificio, donde está la Secretaría de Educación de la Nación. Reclamó el cumplimiento de la iniciativa. La próxima semana se llevará a cabo la 5º Marcha Federal Universitaria.
Estudiantes de distintas universidades ingresaron este miércoles al hall del Palacio Sarmiento, más conocido como Palacio Pizzurno, donde se encuentra la Secretaría de Educación de la Nación, para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Un centenar de alumnos realizó una sentada en el interior del establecimiento. Allí también reclamó el aumento de la Beca Progresar y convocó a una movilización hacia las inmediaciones del Palacio, situado en la calle Pizzurno 935, "para acompañar la medida".
Cerca de las 19.30, un grupo de efectivos de la Policía Federal ingresó al edificio. Los estudiantes denunciaron que el objetivo era sacarlos del lugar a pesar de que previamente les habían prometido una reunión con el secretario de Educación, Carlos Torrendell.
En la manifestación participaron estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de las Artes (UNA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).
Isabel González Puente, estudiante de Ciencias de la Educación y consejera directiva de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), explicó que la protesta comenzó con una sentada frente al edificio y derivó en el ingreso "en busca de respuestas".
"Ya estamos hace más de un año con una Ley de Financiamiento Universitario aprobada. No podemos seguir esperando a que el Gobierno cumpla algo que ya la sociedad argentina le dijo que tiene que cumplir. Llamamos también a toda la sociedad argentina, a toda la gente que vive en Capital, en el AMBA, en la provincia de Buenos Aires, a que se pueda acercar, a que nos pueda acompañar en este reclamo que es de todos y de cada uno de nosotros", comentó.
Y agregó: "Porque lo único que venimos a hacer es a defender el derecho de todos los argentinos a poder estudiar, elegir una carrera universitaria y salir con un título que dé cuenta de todo ese esfuerzo".
Este hecho se produjo a una semana de la 5° Marcha Federal Universitaria, convocada por estudiantes, docentes y no-docentes, para el próximo 15 de octubre, con una movilización hacia el Congreso que se fusionará con el reclamo por la Ley de Tierras y la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
“Nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde. Ya marchamos, ya hicimos clases públicas, cortamos las calles, presentamos petitorios, el Congreso ya se posicionó y la Justicia ya sentenció. Tenemos enfrente a un Gobierno que no está dispuesto a escuchar ni a la comunidad universitaria, ni al conjunto de la sociedad, ni siquiera a la justicia que ya falló en reiteradas veces a favor del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Se nos acabó la paciencia”, resumió Valentina Bär Larralde, presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA, que también se encontraba dentro del Palacio.
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