Las declaraciones provocaron una dura reacción de Villarruel, quien aprovechó la publicación para cuestionar los gastos de funcionamiento de la Cancillería.

“El Sr. Quirno justificando lo indefendible. Me gustaría que hubiera hablado del catering pantagruélico que se paga para la Cancillería. Fuimos votados para ser austeros”, escribió la vicepresidenta.

Licitación

Su cuestionamiento apuntó a la Licitación Pública 26-0001-LPU26, correspondiente a febrero pasado, destinada a la contratación de comidas y bebidas para actos protocolares. El procedimiento contemplaba un monto estimado de hasta 135 millones de pesos, con adjudicaciones cercanas a los 80 millones.

Horas después, Quirno respondió por la misma red social y acusó a la vicepresidenta de difundir información incorrecta. Además, dejó en evidencia la distancia que existe entre ambos funcionarios.

“Como Villarruel me tiene bloqueado, no puedo contestarle”, comenzó su descargo el titular del Palacio San Martín.

Atención a delegaciones extranjeras

El canciller explicó que la contratación cuestionada está destinada exclusivamente a la atención de delegaciones extranjeras y que su existencia no implica necesariamente la utilización de los fondos previstos.

Según detalló, la licitación “no produce gasto alguno a la Cancillería toda vez que solamente establece el costo a pagar en caso de que se solicite el servicio”. También aseguró que durante el último año se recurrió a esa prestación “como máximo cinco veces”.

Quirno insistió en que los funcionarios deben afrontar personalmente sus gastos cotidianos. “De más está decir que los funcionarios de Cancillería pagan de su bolsillo sus propios almuerzos. En mi caso, como lo pueden atestiguar en mi oficina, traigo mis almuerzos de mi casa”, sostuvo.

El ministro cerró su respuesta con otra crítica a Villarruel, a quien acusó de recurrir a fuentes tendenciosas y de formular cuestionamientos públicos sin consultar previamente a personas con conocimiento del funcionamiento de la cartera.

Gastos en el Senado

La controversia también derivó en una discusión sobre los ingresos de la vicepresidenta y los gastos del Senado. Varios usuarios de X le reprocharon percibir un salario elevado y le reclamaron que donara parte de sus ingresos como demostración de austeridad.

Lejos de evitar la discusión, Villarruel respondió a las críticas y defendió su administración de la Cámara alta.

“Mi sueldo está congelado desde el 2023 y no tengo fondos reservados como todo el gabinete”, afirmó. Además, explicó que las incompatibilidades legales de su cargo le impiden ejercer su profesión o percibir ingresos adicionales.

La vicepresidenta también reivindicó la reducción de gastos implementada durante su gestión. “Sin juicios laborales disminuimos la planta a 1.300 personas menos y ahorramos 30.000 millones de pesos. Somos muy austeros”, aseguró.

Finalmente, rechazó las acusaciones sobre un supuesto financiamiento de cuentas anónimas o campañas digitales con recursos públicos y sostuvo que quienes la respaldan en las redes sociales son ciudadanos comunes.