Senado: se aprobó dictamen que sube cortes de bioetanol y biodiesel

Un plenario de comisión estableció un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles, en una nueva señal de LLA a los bloques dialoguistas
La Libertad Avanza (LLA) y bloques aliados del Senado firmaron este jueves un dictamen sobre biocombustibles, que estableció un aumento en los cortes de bioetanol y biodiesel que se pueden mezclar con otros combustibles, y prolongó el plazo hasta el 2036 para que las pymes puedan reconvertirse.
El despacho consensuado entre el oficialismo y las bancadas dialoguistas estableció que se eleva en un año el corte del 12 al 15% en el caso del bioetanol, y del 7,5 al 10% en el caso del biodiesel, y límites en los cupos que pueda tener cada empresa para evitar los monopolios.
El avance de esta iniciativa es una señal a los gobiernos dialoguistas de Tucumán, Salta y Jujuy ya que el bioetanol es una mezcla de naftas con aceite de caña de azúcar y maíz, mientras que el biodiesel se produce entre naftas y aceite de soja, y las principales empresas están en Santa Fe.
Además, se incorporó un límite para evitar la concentración del mercado, por el cual ninguna empresa podrá concentrar más del 20% del volumen correspondiente.
El texto consensuado entre libertarios y dialoguistas no es aceptado por las pymes de biodiesel ya que querían mantener el 7,5 del mercado y en la ley ya se establecía una reducción de ese porcentaje hasta su eliminación en el 2036.
El dictamen de mayoría fue realizado en base al proyecto de la jefa de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich,y tuvo el respaldo de los legisladores de la LLA y de los aliados Royon, del radical Flavio Fama, Beatriz Ávila (Independencia); de Provincias Unidas Alejandra Vigo y Carlos Espínola, Carolina Moises de Convicción Federal, aunque la legisladora cordobesa lo hizo con disidencia parcial.
En tanto, el senador peronista Fernando Salino anticipó que presentará un dictamen de minoría ya que argumentó que no se contempla el reclamo de las pymes de biodiesel.
De acuerdo al proyecto se determina que todo combustible líquido clasificado como gasoil o diésel oil que se comercialice dentro del territorio nacional deberá contener un porcentaje de mezcla mínimo obligatorio, en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final comercializado, del siete coma cinco por ciento (7,5%) de biodiesel.
A partir de los doce (12) meses de la sanción de la ley, el porcentaje de mezcla mínimo obligatorio, en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final comercializado, será del diez por ciento (10%) de biodiesel.
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