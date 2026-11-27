Era uno de los herederos de la firma Bunge y Born, fundada a fines del siglo XIX. En 1974 fue secuestrado y se pagaron U$s por su rescate.
El empresario argentino Jorge Born, uno de los herederos de la histórica compañía alimentaria Bunge y Born, murió este viernes a los 92 años, según confirmaron desde su entorno.
Al margen de lo empresarial, su nombre quedó en la historia argentina cuando en 1974, Jorge Born fue secuestrado junto a su hermano Julio, por la organización Montoneros, en un operativo que terminó con el pago de un rescate de US$60 millones. Para muchos, el más elevado de la historia.
Born nació en Buenos Aires el 22 de junio de 1934 y estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y continuó su formación en la escuela de negocios Wharton, en Estados Unidos.
El nacimiento de la compañía de producción agrícola y alimentaria Bunge y Born data de 1884, cuando fue fundada por Ernest Bunge, que había llegado al país desde Amberes, una ciudad de Bélgica, y convocó a su cuñado, Jorge Born, para encarar el negocio. De aquel año datan las primeras actividades.
El 19 de septiembre de 1974, un grupo montonero cercó un auto en Olivos y mató a dos de sus ocupantes; los otros dos fueron secuestrados: eran Jorge Born y su hermano, Juan. Ambos tenían los cargos de director y gerente de la empresa, respectivamente, y que eran hijos de quien entonces era su presidente.
Luego de mantenerse la noticia en silencio, nueve meses después del hecho en los diarios apareció una solicitada en la que la Fundación Bunge y Born daba cuenta de la entrega “a diversos sectores populares, en todo el territorio del país, de mercaderías por un monto de 36.000.000 de pesos”.
De esta forma, el 20 de junio de 1975 se supo que Jorge había sido liberado, en tanto que su hermano estaba ya libre desde hacía un par de meses. La suma pagada había sido de US$60 millones.
Tras el secuestro, Jorge Born se mudó a San Pablo, Brasil, donde permanecería durante un tiempo, alternando su nueva vida entre ambos países.
Con la llegada del nuevo gobierno de Carlos Menem, en 1989, Born le ofreció al flamante presidente un programa económico de liberalización conocido como “plan BB”, que se encargó de poner en práctica el por entonces vicepresidente ejecutivo de Bunge y Born, Miguel Roig, designado ministro de Economía.
Tras el fracaso de ese programa, Jorge Born fue desplazado de la conducción de la empresa y sucedido por Octavio Caraballo, quien llevó adelante una reestructuración que implicaría la separación de la familia del mando de la compañía, que seguiría bajo el nombre Bunge.
Vueltas del destino, Born trazó amistad con un exmontonero como Rodolfo Galimberti, quien incluso había participado en la organización de su propio secuestro en 1974.
Con Galimberti se asoció para fundar la empresa Hard Comunication, que organizaba los sorteos en el programa de televisión de la diva Susana Giménez. La sociedad terminó en un escándalo.
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