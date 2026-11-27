El secuestro del empresario

El 19 de septiembre de 1974, un grupo montonero cercó un auto en Olivos y mató a dos de sus ocupantes; los otros dos fueron secuestrados: eran Jorge Born y su hermano, Juan. Ambos tenían los cargos de director y gerente de la empresa, respectivamente, y que eran hijos de quien entonces era su presidente.

Luego de mantenerse la noticia en silencio, nueve meses después del hecho en los diarios apareció una solicitada en la que la Fundación Bunge y Born daba cuenta de la entrega “a diversos sectores populares, en todo el territorio del país, de mercaderías por un monto de 36.000.000 de pesos”.

El empresario fue secuestrado por Montoneros.

De esta forma, el 20 de junio de 1975 se supo que Jorge había sido liberado, en tanto que su hermano estaba ya libre desde hacía un par de meses. La suma pagada había sido de US$60 millones.

Tras el secuestro, Jorge Born se mudó a San Pablo, Brasil, donde permanecería durante un tiempo, alternando su nueva vida entre ambos países.

Con la llegada del nuevo gobierno de Carlos Menem, en 1989, Born le ofreció al flamante presidente un programa económico de liberalización conocido como “plan BB”, que se encargó de poner en práctica el por entonces vicepresidente ejecutivo de Bunge y Born, Miguel Roig, designado ministro de Economía.

Tras el fracaso de ese programa, Jorge Born fue desplazado de la conducción de la empresa y sucedido por Octavio Caraballo, quien llevó adelante una reestructuración que implicaría la separación de la familia del mando de la compañía, que seguiría bajo el nombre Bunge.

Vueltas del destino, Born trazó amistad con un exmontonero como Rodolfo Galimberti, quien incluso había participado en la organización de su propio secuestro en 1974.

Con Galimberti se asoció para fundar la empresa Hard Comunication, que organizaba los sorteos en el programa de televisión de la diva Susana Giménez. La sociedad terminó en un escándalo.