El oficial operó en $1.625 y blue bajó a $1.695 al tiempo que la tasa de Riego País pudo "perforar el piso" de los 1000 puntos, en medio del anunció que se utilizará el swap con China.
Luego de una semana de incertidumbre en los mercados, en el Banco Nación (BNA), la cotización del dólar oficial minorista borró la baja inicial y cerró en $1575 para la compra y $1.625 para la venta. En la semana, la divisa escaló $25, equivalente a 1,25%
El dólar mayorista operó en $1605 y subió $25 en la semana, o un 1,8%. El volumen operado en el segmento de contado este viernes fue de u$s912,82 millones y en futuros, de u$s2.869 millones.
Por otra parte, el denominado dólar blue o paralelo cedió $5 a $1675 para la compra y $1.695 para la venta en el mercado informal de la City porteña. De esta manera, avanzó $20 en la semana y ya acumula una suba de $130 en lo que va de noviembre, es decir, un 8,3 %.
En el marcado financiero, el dólar MEP cedió un 0,4% este viernes a $1.656,92, mientras que el CCL se hundió un 2,7% a $1.783,22 y la brecha cedió a la zona del 11%, por debajo del 14% de hace 7 días. En la semana, bajaron 2,6% y 0,9%, respectivamente.
El Banco Central (BCRA) compró este viernes US$ 61 millones luego de varias jornadas sin adquirir divisas y las reservas brutas de la entidad financiera quedaron en US$ 48.698.
El riego país que mide la JP Morgan perforó la barrera de los 1.000 puntos y se detuvo en 960, con una baja del 8% con relación al jueves, producto de una suba de hasta el 3% de los bonos argentinos que cotizan en Nueva York.
Los ADRs y las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street, en tanto, operan con importantes subas de hasta más de 5%, lideradas por Grupo Galicia (+5,3%).
Los impactos puntuales sobre los activos argentinos son variados. Por un lado influyó el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que utilizarán US$ 5.000 millones del "swap" que Argentina tiene con China como garantía para recibir préstamos de bancos internacionales y pagar los primeros US$ 4.900 millones en títulos de deuda que vencen en enero.
También ayudó a tranquilizar la plaza financiera, y más especialmente la cambiaria, la decisión del presidente brasileño Luiz Lula Da Silva de designar a Luiz Carlos Trabuco como ministro de Economía, un poderoso banquero respetado por el mercado, para llevar un plan de ajuste.
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