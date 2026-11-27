El Banco Central (BCRA) compró este viernes US$ 61 millones luego de varias jornadas sin adquirir divisas y las reservas brutas de la entidad financiera quedaron en US$ 48.698.

El riego país que mide la JP Morgan perforó la barrera de los 1.000 puntos y se detuvo en 960, con una baja del 8% con relación al jueves, producto de una suba de hasta el 3% de los bonos argentinos que cotizan en Nueva York.

Los ADRs y las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street, en tanto, operan con importantes subas de hasta más de 5%, lideradas por Grupo Galicia (+5,3%).

Los impactos puntuales sobre los activos argentinos son variados. Por un lado influyó el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que utilizarán US$ 5.000 millones del "swap" que Argentina tiene con China como garantía para recibir préstamos de bancos internacionales y pagar los primeros US$ 4.900 millones en títulos de deuda que vencen en enero.

También ayudó a tranquilizar la plaza financiera, y más especialmente la cambiaria, la decisión del presidente brasileño Luiz Lula Da Silva de designar a Luiz Carlos Trabuco como ministro de Economía, un poderoso banquero respetado por el mercado, para llevar un plan de ajuste.