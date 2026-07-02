Los bienes de Cristina, Florencia y Máximo Kirchner que busca decomisar la Justicia

También será ejecutado un terreno sin construcción, que actualmente forma parte de los bienes transferidos a Máximo y Florencia Kirchner. A esto se suman otros lotes en El Calafate que fueron cedidos en partes iguales a los hijos de la ex mandataria.

Entre los inmuebles figura un complejo de once departamentos en la calle Mitre 535, en Río Gallegos, adquirido por Néstor Kirchner en 2007 y construido por Lázaro Báez mediante un fideicomiso.

Se suman otras propiedades en la capital santacruceña, como un inmueble en la calle 25 de Mayo 255, comprado en 2010, y otro ubicado sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner 490, adquirido en 2006.

También forman parte del listado otros dos terrenos en El Calafate comprados entre 2007 y 2008. Uno de ellos fue posteriormente cedido a Báez en otra operación de intercambio vinculada a la ampliación del hotel Los Sauces.