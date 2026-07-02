Los bienes de Cristina, Florencia y Máximo Kirchner que busca decomisar la Justicia

El fallo de la Corte Suprema habilitó el decomiso que incluye hoteles, departamentos, terrenos y estancias vinculados a la Causa Vialidad.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el monto de $684.990.350.139,86 para ejecutar el decomiso sobre los bienes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el empresario Lázaro Báez y otros condenados en la llamada Causa Vialidad, al rechazar por inadmisibles los recursos presentados por las defensas.
El monto que deberá decomisar la Justicia a los condenados en la causa Vialidad implica que la familia Kirchner deberá aportar 20 bienes de su posesión para cubrir su cuota del millonario monto de compensación global, establecido en casi $685.000 millones.
Entre las propiedades alcanzadas figura el hotel Los Sauces Casa Patagónica, uno de los activos más emblemáticos de la ex presidenta en El Calafate. Se trata de un complejo construido sobre tres terrenos, parte de los cuales integran un condominio compartido con sus hijos.
Dentro de ese esquema, una de las parcelas había pertenecido a Lázaro Báez y fue objeto de una permuta con Cristina Kirchner para ampliar el hotel. A cambio, se le cedió un terreno en Punta Soberana, lo que dio origen a un condominio valuado en 17,4 millones de pesos.
También será ejecutado un terreno sin construcción, que actualmente forma parte de los bienes transferidos a Máximo y Florencia Kirchner. A esto se suman otros lotes en El Calafate que fueron cedidos en partes iguales a los hijos de la ex mandataria.
Entre los inmuebles figura un complejo de once departamentos en la calle Mitre 535, en Río Gallegos, adquirido por Néstor Kirchner en 2007 y construido por Lázaro Báez mediante un fideicomiso.
Se suman otras propiedades en la capital santacruceña, como un inmueble en la calle 25 de Mayo 255, comprado en 2010, y otro ubicado sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner 490, adquirido en 2006.
También forman parte del listado otros dos terrenos en El Calafate comprados entre 2007 y 2008. Uno de ellos fue posteriormente cedido a Báez en otra operación de intercambio vinculada a la ampliación del hotel Los Sauces.
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