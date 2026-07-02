Crisis en los trenes: Villarruel y el PJ recibieron por separado al Pollo Sobrero

Por su parte, desde el interbloque presidido por el formoseño José Mayans lamentaron "el abandono del Gobierno nacional" del sistema ferroviario.

"Desde los gremios denuncian que el gobierno está avanzando en el desfinanciamiento y vaciamiento de los talleres y con la reducción de personal con el objetivo de privatizar los trenes", alertaron.

"Desde nuestro bloque reafirmamos nuestro compromiso con un sistema de transporte público que ofrezca un servicio de calidad y rechazamos cualquier intento privatizador", finalizaron.

En declaraciones previas, Sobrero advirtió que "el riesgo de chocar es cada vez más grande" y que "si ocurre un accidente, va a ser culpa de (Javier) Milei".

"El sistema está colapsado y el Gobierno no hace nada. La emergencia fue puro humo, no bajaron un peso, solo se dedicaron a despedir trabajadores", expresó.

En la Unión Ferroviaria denunciaron que en el primer cuatrimestre de este año se produjeron en el Tren Sarmiento 101 descarrilamientos, lo que supone un aumento del 30% respecto del mismo periodo de 2025.

De acuerdo con auditoría de la AGN, los accidentes subieron un 72% desde el 2023, y en particular los descarrilamientos aumentaron un 150% en el tren San Martín.

Sobrero indicó que le solicitará una audiencia a la presidenta del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, para ponerla en conocimiento del panorama alarmante del sector ferroviario.

"La conozco desde hace 40 años, nos hemos peleado mucho, pero me voy a sentar con ella, le voy a llevar un informe técnico y le voy a decir 'este es el problema y esta es la salida que ofrecemos'", dijo.