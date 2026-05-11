El Gobierno realizó un fuerte ajuste en salud, educación, defensa y parques nacionales

Entre las medidas de mayor impacto social figura la quita de $5.000 millones en el programa de “Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer”, especialmente en ayudas sociales directas para pacientes.

El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) también sufrió una reducción presupuestaria de $831,3 millones, compuesta por una baja de $513,1 millones en gastos corrientes y de $318,2 millones en recursos de capital.

Por su parte, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán” (ANLIS) perdió $1.162,2 millones, situación que paraliza obras de refuncionalización edilicia y proyectos vinculados a laboratorios de alta complejidad.

La readecuación presupuestaria también incluyó recortes de $500 millones para prevención de enfermedades transmisibles, $800 millones en programas de VIH, hepatitis, tuberculosis y lepra, y $900 millones en Salud Sexual y Procreación Responsable.

RECORTE EN EDUCACIÓN

La Decisión Administrativa 20/2026 redujo partidas destinadas a alfabetización, infraestructura escolar y becas estudiantiles. Además, suspendió transferencias para obras en trece universidades nacionales, según surge de la planilla anexa del presupuesto.

El Gobierno nacional recortó $78.768.179.759 en programas de la Secretaría de Educación y suspendió transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales, según determinó la Decisión Administrativa 20/2026.

De acuerdo con la planilla anexa de gastos de la administración nacional, el principal ajuste impactó sobre el “Plan Nacional de Alfabetización”, que perdió $35.288.051.713. La reducción afectó principalmente las transferencias directas a las provincias para su implementación.

Además, el Ejecutivo eliminó el “Fondo de Compensación Salarial Docente” por $8.929.835.294, mecanismo destinado a equiparar los salarios mínimos de docentes provinciales.

En infraestructura escolar y equipamiento, el recorte alcanzó los $21.686.636.818, mientras que el programa de “Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas” sufrió una reducción de $6.649.536.538, incluyendo una baja de más de $559 millones en becas estudiantiles.

También la empresa estatal EDUC.AR S.A. perdió transferencias por un total consolidado de $48.000.000.000, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas a partir de la documentación oficial

Las universidades nacionales también resultaron alcanzadas por la reducción presupuestaria. El anexo detalló una poda de $5.303.000.000 en transferencias de capital para infraestructura del conocimiento, afectando obras en trece casas de estudio.

Entre las universidades más afectadas figuran la Universidad Nacional de La Plata, con una reducción de $1.043.000.000; la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, ambas con recortes de $700.000.000; Río Cuarto, con $680.500.000 menos; y Entre Ríos, con una baja de $540.000.000.

AJUSTE EN DEFENSA

El Ministerio de Defensa sufrió una reducción superior a los $46.000 millones en programas de alistamiento operacional de las Fuerzas Armadas, según surge de las planillas oficiales a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El mayor recorte nominal correspondió a la Fuerza Aérea Argentina, cuyo Programa 16 de alistamiento operativo perdió $16.500.000.000 en bienes de uso y equipos militares.

En segundo lugar quedó el Ejército Argentino, con una disminución de $12.622.064.540 destinada al equipamiento de transporte, comunicaciones y maquinaria de producción militar.

La Armada Argentina registró una poda neta de $15.220.000.000 en su alistamiento operativo. El ajuste incluyó la eliminación de una partida de crédito externo por $10.620.000.000 asignada al proyecto “Incorporación de Cuatro Helicópteros Navales Livianos” para la Base Naval Puerto Belgrano.

Como contraparte, el programa de Sanidad Naval recibió un refuerzo de recursos propios por $4.000.000.000 destinados a la compra de insumos médicos y farmacéuticos.

AJUSTE EN PARQUES NACIONALES

La Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, formalizó un recorte de $2.557.311.667 en programas de conservación y administración de áreas protegidas de la Administración de Parques Nacionales (APN).

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas a partir de las planillas anexas publicadas en el Boletín Oficial, el ajuste afecta recursos destinados al funcionamiento, combustible, patrullajes, mantenimiento y preservación ambiental de 46 parques nacionales, reservas y monumentos naturales distribuidos en todo el país.

Cuáles son las áreas protegidas afectadas

Entre las áreas más afectadas figuran el Parque Nacional Nahuel Huapi, con una quita de $190.822.240; el Parque Nacional Lanín, con un recorte de $156.945.103; y el Parque Nacional Los Glaciares, que pierde $77.422.510. También se destacan las reducciones en Los Alerces ($70.291.525), Iguazú ($41.715.920) y Tierra del Fuego ($37.511.166).

En la Patagonia, además de Nahuel Huapi y Lanín, fueron alcanzados los parques Laguna Blanca, Los Arrayanes, Lago Puelo, Patagonia, Monte León, Perito Moreno, Islote Lobos y las áreas marinas costeras Patagonia Austral, Makenke e Isla Pingüino, entre otras.

En el norte argentino, los recortes alcanzan a Iguazú, Calilegua, Baritú, El Rey, Los Cardones, Río Pilcomayo, El Impenetrable, Copo y Aconquija, mientras que en el centro del país se incluyen reducciones para Quebrada del Condorito, Ansenuza, Traslasierra, Talampaya y Sierra de las Quijadas.

La provincia de Buenos Aires también registra ajustes en los parques Campos del Tuyú y Ciervo de los Pantanos, mientras que en el Litoral se ven afectadas áreas como Iberá, Mburucuyá, El Palmar, Pre-Delta e Islas de Santa Fe.