De esta forma, Cristian Erhardt, secretario general de la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA), agregó: "Nos sorprendió que un candidato nos diga eso, entendemos la buena voluntad, pero es una medida que venimos trabajando hace tiempo". Además, en declaraciones a Radio La Red sostuvo: "El paro de 48 horas es inamovible”

En tanto, el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró ratificó la medida de fuerza y redobló la apuesta al afirmar que “el paro se hará, y probablemente se intensifique el conflicto porque los pilotos están con una paritaria vencida, independientemente de que los trabajadores tienen ‘esperanza’ en la posutlación de Fernández.

“Me parece muy bien que Alberto pida que no las haya, pero nosotros estamos hace once meses con los salarios congelados”, afirmó el líder gremial en declaraciones a FM Futurock y recalcó que “hay copilotos que no pueden pagar el alquiler”.

"Además, me parece lógico que Alberto pida que no haya huelga, es más, coincido, porque sería deseable no tener un gobierno que destruya la línea de bandera, que no quiera atacar al movimiento obrero, sería deseable no tener chorros, corruptos, mala leche, gente que está haciendo mucho daño”, agregó el sindicalista.

Por otra parte, aclaró que Fernández no los llamó y cuestionó al Gobierno: “se cansaron de acusarnos de responder partidariamente a un sector o a otro, así que quede claro que los intereses que defendemos son los de la familia aeronáutica y la de los trabajadores”.