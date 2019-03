Macri en el Congreso: ¿cómo fueron sus tres discursos ante la Asamblea?

Las anteriores presentaciones de Macri en las Asambleas Legislativas siempre estuvieron a tono con el contexto político en el cual se desarrollaron. La primera de ellas tuvo un eje fundamental: las críticas al kirchnerismo y el análisis sobre cómo encontró el Gobierno luego de asumir. En su texto del 1 de marzo de 2016, el presidente indicó que, según el observatorio social de la UCA, había un 29% de argentinos en la pobreza y el 6% en la indigencia. Además, sostuvo: “Hace una década que la Argentina es uno de los países con mayor inflación del mundo, con un promedio arriba del 20%”.

Discurso-2016_result.jpg

Con el correr de los años, la gestión del actual Gobierno no logró mejorar esos índices y eso tuvo una clara implicancia en las palabras del mandatario. De hecho, para el mismo observatorio, el número de pobres a fines de 2018 se estiró al 32% mientras que, la inflación, es un tema recurrente y, desde 2016, nunca bajó del 25% anual. En ese sentido, la presentación tuvo grandes diferencias, ya que tanto en 2017 -y en 2018- no hubo la misma cantidad de referencias estadísticas en los discursos. Y las referencias pasaron a ser más sociales que económicos.

Discurso Congreso 2017.jpg

Más allá de esta situación, el tenor del discurso de Macri a lo largo de su Gobierno contó con palabras clave que aparecen repetidas en todas las presentaciones que realiza frente la Asamblea. “Argentinos”, “Todos”, “Juntos” y “Cambio” son las más utilizadas a lo largo de su presentaciones.

En 2018 los temas variaron y el mandatario no hizo vaticinios directos en sus alocuciones y el contenido de sus palabras viró hacia un costado mucho más social y se apoyó mucho más en la actividad parlamentaria. Justamente, en el discurso del año pasado realizó alrededor de 20 promesas. De las cuales, pudo lograr la baja del déficit y la generación de diversos debates en el Congreso entre los que se encuentran la ley de financiamiento productivo, la presentación de la ley de licencia por paternidad y la discusión del aborto en ambas Cámaras. Sin embargo, la mayoría de esas presentaciones quedó irresoluta.

Discurso Congreso 2018.jpg

En este sentido, el inicio de sesiones de 2019 estará volcado de lleno a la campaña electoral. Se espera que, entre los ejes temáticos, se vuelva a volcar con la batalla contra la corrupción y el narcotráfico, además de no hacer grandes repasos sobre los temas económicos. Entre las similitudes con anteriores alocuciones se encuentra el tiempo. Se espera que no dure más de una hora, aunque a diferencia de otros años, la búsqueda será no ir por el lado de -como dijo el propio Macri en las últimas conferencias- “exceso de optimismo”.

El inicio de la campaña electoral y la idea de reelección que corre por la cabeza del presidente será clave para entender el discurso. En este sentido, es probable que se haga una diferenciación similar al discurso de 2016, en la que se trató de generar una clara diferenciación con el kirchnerismo.