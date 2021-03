Macri: "Si Perón estuviese acá diría 'yo me anoto en Juntos por el Cambio'"

En declaraciones a Radio Mitre, Macri afirmó que “hay que trabajar y poner el granito de arena; como decía el General, cada uno tiene que producir al menos lo que consume. Esta versión kirchnerista del peronismo se ha olvidado por completo de estas máximas de Perón”, sostuvo el expresidente.

Además, afirmó que “hoy el kirchnerismo representa a los que no trabajan y nosotros a los que quieren trabajar”. "El aprendizaje es muy doloroso, mucha gente se tentó con el asado y el cuento de la heladera llena. Hoy no hay más que polenta y falta de recursos", agregó en una entrevista realizada en el departamento de Jorge Lanata.

“El statu quo ha sido una fábrica de pobres”, afirmó Macri y apuntó contra el gobierno de Alberto Fernández: "Era mentira que había otro peronismo dispuesto a acordar”.

El expresidente se refirió al liderazgo dentro de Juntos por el Cambio y sostuvo que “uno será el que conduce y el resto tiene que acompañar.

En sintonía expresó que por el momento no piensa en volver a competir por la Presidencia. Sostuvo que no puede contestar esa consulta y que cree que “tiene que haber internas para este año y para 2023”, ya que dijo que eso “es fundamental”. Se definió como un “amante del desarrollo de una persona” y planteó que “hay que competir para sacar lo mejor de uno”.

También se refirió al proceso de vacunación en nuestro país y aseguró que si hubiera ganado las elecciones presidenciales el país tendría “las mismas vacunas contra el coronavirus que tiene Chile”.

Con críticas a la administración de Alberto Fernández advirtió que “en este modelo no gana nadie” y lo calificó como “la destrucción final”. Indicó que “no se puede importar, no se puede exportar, es todo una complicación en la Argentina hoy”, y sostuvo que “la Argentina aislada es la que no consigue vacunas”.

Por ultimo defendió el inédito préstamo del FMI: “No me arrepiento, la deuda es hija del déficit y eso lo dejaron los kirchneristas”. Manifestó que su antecesora Cristina Kirchner “recibió el país con un 4% de superávit y lo entregó con un 5% de déficit”.