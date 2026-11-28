-No iniciar actividades de perforación antes del 21 de marzo de 2027.

-No comenzar la extracción comercial de hidrocarburos antes de marzo de 2028.

-No otorgar nuevas licencias petroleras mientras permanezca suspendido el régimen de concesiones.

Los jueces del Tribunal del Mar rechazaron por 18 votos contra tres el reclamo presentado por el gobierno de Milei.

“Por 18 votos contra 3, y en virtud de la conclusión expuesta en el párrafo 129 precedente, el Tribunal rechaza la solicitud de adopción de medidas provisionales presentada por la Argentina el 13 de octubre de 2026”, señaló el presidente del organismo, Maurice Kamga. Los magistrados desestimaron los cuatro pedidos de medidas cautelares que había presentado el país para impedir el avance de los proyectos de explotación de hidrocarburos en las islas por parte de empresas que recibieron licencias del Reino Unido.

La Argentina había solicitado que se impidieran nuevas perforaciones destinadas a la explotación y la instalación de infraestructura para la producción de hidrocarburos, así como la utilización de la información obtenida durante las tareas de exploración en perjuicio de sus derechos. Además, reclamó que se garantizara el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de protección y preservación del medio ambiente marino y que el Reino Unido se abstuviera de adoptar nuevas decisiones que puedan agravar la controversia.

La resolución aclaró que el rechazo de las medidas provisionales no prejuzga la competencia del futuro tribunal arbitral ni afecta el derecho de las partes a presentar sus argumentos sobre el fondo de la controversia. Asimismo, exhortó a la Argentina y al Reino Unido a cooperar para acelerar la constitución del tribunal arbitral, prevista entre diciembre próximo y enero de 2027. El litigio iniciado por la Argentina el pasado 28 de septiembre continuará en esa instancia.

El proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, es impulsado por las compañías Navitas Petroleum, con una participación del 65%, y Rockhopper Exploration, con el 35% restante. Según los datos expuestos por la representación argentina durante las audiencias, el emprendimiento contempla la perforación de hasta 26 pozos y la extracción de más de 300 millones de barriles de petróleo, en el marco de un proyecto con un horizonte de explotación de 30 años.

"La extracción es inminente y no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras avanzan sobre nuestros recursos”, había expresado días atrás el canciller Pablo Quirno.

La delegación argentina estuvo encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal, e integrada, entre otros, por el asesor jurídico de la Cancillería y agente argentino ante el Tribunal, Mario Oyarzábal, y el especialista en derecho internacional, Marcelo Gustavo Kohen.