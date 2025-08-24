Política |

ANDIS: Patricia Bullrich autorizó compras a la droguería investigada por sobornos

Fue a través de la Policía Federal, que está bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. En lo que va de este año, las compras a la droguería Suizo Argentina superan los $8.000 millones. La firma aparece en una causa por presuntas coimas.

La filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), derivó en una causa federal que alcanzó a la Droguería Suizo Argentina S.A. y desató una crisis política en el gobierno de Javier Milei. Los allanamientos ordenados por el juez federal de la causa incluyeron sedes, domicilios y vehículos vinculados a la empresa; en los procedimientos se secuestraron dispositivos, documentación y —según actas del expediente— dinero en efectivo en moneda extranjera.

En lo que va de 2025, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad conducido por Patricia Bullrich, la Policía Federal Argentina (PFA) adjudicó compras millonarias de medicamentos e insumos a la Droguería Suizo Argentina S.A., empresa en el centro de una causa federal por sobornos y presuntos retornos.

El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, autorizó compras millonarias a la Droguería Suizo Argentina S.A.

Las compras autorizadas vía PFA y Ministerio de Seguridad

1. EX-2025-09226711-APN-DCOYS#PFA — 30/05/2025 — Medicamentos neurológicos (lamotrigina, levetiracetam, carbamazepina) — $26.614.815,00

2. EX-2025-05786771-APN-DCOYS#PFA — 08/05/2025 — Medicamentos para control de HIV (incluye vismodegib) — $301.297.524,00. Dicha orden de compra fue firmada por Luis Alejandro Rollé, jefe comisario general de la Policía Federal.

3. EX-2025-02904332-APN-DCOYS#PFA — 22/04/2025 — Soluciones fisiológicas, manitol, dextrosas — $244.495.166,00

4. EX-2025-10816761-APN-DCOYS#PFA — 14/04/2025 — Antiasmáticos y oftálmicos — $42.440.322,40

5. 487-0017-LPU25 — 23/05/2025 — Medicamentos oncológicos (tofacitinib, ifosfamida, entre otros) — $365.313.930,00

6. EX-2025-00929659-APN-DCOYS#PFA — 04/04/2025 — Anticoagulantes y hormonas (heparina sódica, enoxaparina) — $316.909.056,30

7. EX-2025-00868341-APN-DCOYS#PFA — 27/03/2025 — Medicamentos antineoplásicos y antirretrovirales (azacitidina, dolutegravir) — $1.428.244.735,00

8. EX-2025-01653199-APN-DCOYS#PFA — 27/02/2025 — Análogos hormonales (nivolumab, pembrolizumab) — $2.279.885.359,00

9. EX-2025-00895620-APN-DCOYS#PFA — 21/02/2025 — Quimioterápicos con cadena de frío (rituximab) — $2.394.327.551,00

10. EX-2025-01317227-APN-DCOYS#PFA — 24/02/2025 — Anticuerpos monoclonales (bleomicina, palivizumab) — $939.728.428,00

TOTAL Ministerio de Seguridad (PFA): $8.339.956.856,70 — equivalentes a U$S6.415.351,42 al tipo de cambio de $1300 por dólar

La filtración de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo desató una crisis en el gobierno de Javier Milei.

La investigación busca determinar tres puntos concretos: si las grabaciones de Spagnuolo son auténticas, si existió un circuito de “retornos” o pagos irregulares vinculados a contrataciones públicas, y si el dinero o documentación secuestrados en los allanamientos prueban la existencia de una operatoria ilícita. Mientras esos peritajes avanzan, la evidencia administrativa ya es material: órdenes de compra, perfeccionamientos y contratos firmados que muestran recursos estatales fluyendo hacia una sola droguería en un puñado de meses.

Esa dinámica adquiere relevancia política, porque algunos de los organismos que contrataron a Suizo Argentina S.A. dependen de ministerios centrales del gobierno: entre ellos, áreas ligadas al Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich. Así, la funcionaria y candidata a senadora por La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de octubre aparece al frente de la cartera con más adjudicaciones a la droguería cuestionada.

* Con información de NA

