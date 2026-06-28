Marcela Pagano cruzó a Milei: "Extorsión es licuar el salario"

En esa línea, cuestionó el vínculo del Gobierno con las provincias, los gobernadores y el Congreso, al sostener que el oficialismo utiliza los recursos nacionales como una herramienta de negociación política.

“Extorsión es arrodillar a las provincias, negarles los recursos que les corresponden y usar esa asfixia para negociar con los gobernadores los votos que usted necesita en el Congreso”, señaló.

Obediencia política

Pagano también apuntó contra la lógica interna del oficialismo y afirmó que dentro de La Libertad Avanza existe una exigencia de obediencia política. “Extorsión es exigirle a la propia militancia obediencia debida o condenarla a la guillotina”, expresó.

La diputada, que llegó al Congreso dentro del espacio libertario pero luego se distanció del Gobierno, aseguró que sus cuestionamientos no responden a una disputa personal sino a su rol institucional. “Yo no vine a la política a odiar. Vine a cumplir. Yo no extorsioné a nadie: pedí cuentas, con nombre y firma, ante los jueces de la República”, afirmó.

En ese sentido, defendió sus acciones judiciales y sostuvo que controlar al poder forma parte de las obligaciones de un legislador. “Cuando pido transparencia, no hago otra cosa que afianzar la justicia. Cuando defiendo el salario, promuevo el bienestar general”, remarcó.

Críticas a Adorni y acusaciones judiciales

En una segunda carta, Pagano se dirigió directamente a Manuel Adorni luego de su renuncia y cuestionó el contenido del mensaje con el que el exjefe de Gabinete comunicó su salida del Gobierno.

“Renunciás mintiendo una vez más. Tu carta no asume una sola responsabilidad: la culpa siempre la tienen los otros -los medios, el periodismo, la carnicería mediática-. Nunca vos”, escribió.

La diputada vinculó sus críticas con la causa judicial que impulsó contra Adorni y mencionó distintos elementos que, según su interpretación, forman parte del expediente. Entre ellos nombró ingresos vinculados a una consultora, una factura millonaria y bienes que, afirmó, no estarían justificados.

“Eso no es una operación, son tus choreos que no te cierran”, expresó en un duro tramo de la publicación.

Además, reclamó que el exfuncionario también abandone su lugar en el directorio de YPF, luego de dejar la Jefatura de Gabinete.

“Si estás tan compungido y tan decidido a proteger a tu familia, esa carta también debería incluir tu renuncia al directorio de YPF. ¿O para cobrar esa silla tenés una vara distinta?”, cuestionó.

Pagano sostuvo que, tras su salida del Gobierno, Adorni deberá enfrentar las investigaciones “desde el llano” y sin la protección que, según ella, le otorgaba su rol dentro del Ejecutivo.

“Ahora deberás afrontar tus causas como un simple ciudadano”, afirmó.

Finalmente, la diputada planteó que la salida de Adorni expuso una crisis interna dentro del oficialismo y cuestionó el rol de Karina Milei dentro de la estructura de poder del Gobierno.

“Fuiste el escudo hasta que dejaste de servir, y el día que pesaste más que su reelección te soltaron la mano”, afirmó.