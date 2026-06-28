Desde el PRO celebran la renuncia de Manuel Adorni y la posible llegada de Diego Santilli

"Me parece que en algún momento se tardó, pero que la decisión que ha tomado el presidente ha ido por la vía correcta. Y hoy podemos recuperar, discutir otras cosas, que es lo que tiene que discutir la Argentina, discutir esas cosas que importan", afirmó Ritondo.

Asimismo, el diputado de la oposición dialoguista señaló: "Hay un momento donde, cuando uno se convierte en un peso para una estructura del gobierno, tiene que liberar. Y en esto yo creo que Adorni estaba perjudicando. No lo digo yo, lo decían las encuestas".

santillicriptomoneda.jpg Diego Santilli es el principal candidato para reemplazar a Manuel Adorni como jefe de Gabinete.

En otro orden, Ritondo se refirió al posible sucesor de Adorni como jefe de Gabinete y señaló: "Lo que le faltaba a Adorni hoy le sobra a Diego (Santilli)".

"Para mí en particular es una alegría… Tiene experiencia legislativa, conoce el funcionamiento del sistema político, tiene buena relación con los gobernadores", cerró.