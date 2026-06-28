El Gobierno define detalles para anunciar a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete

Santilli estuvo el último viernes en Casa Rosada mientras crecían las versiones sobre la salida de Adorni del Ejecutivo y formó parte de una reunión con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el asesor Eduardo 'Lule' Menem.

Ayer, el Presidente permaneció toda la jornada en la Quinta de Olivos y, pese a las especulaciones sobre un cierre formal de la gestión del ex vocero, finalmente no hubo foto oficial ni encuentro de despedida. El mandatario se limitó a realizar una serie de reposteos en sus redes sociales para avalar los mensajes de apoyo de su entorno.

adorni Manuel Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete tras meses de estar en el centro de la polémica.

Entre ellos se destacó el de su hermana Karina Milei, que respaldó a Adorni tras la difusión de su carta de renuncia, haciendo referencia al “difícil e inmerecido momento” que atravesó junto a su familia debido al impacto de los ataques públicos y sospechas de supuesto enriquecimiento ilícito.

“Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven”, expresó, tras definirlo como una persona "íntegra, valiosa y muy querida".