El Gobierno define detalles para anunciar a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete

Su designación en reemplazo de Manuel Adorni podría concretarse este domingo y reconfigurará el organigrama estatal. Además, el Ejecutivo buscará un relanzamiento de su gestión.
Después de la renuncia de Manuel Adorni, el Gobierno define la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete, un movimiento con el que buscará relanzar la gestión libertaria e incluiría el regreso del Ministerio del Interior bajo la órbita de la Jefatura de Ministros. El anuncio de su designación podría darse este domingo.
Según confiaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, el arribo de Santilli a la Jefatura de Gabinete reconfigurará el organigrama estatal, ya que la cartera de Interior volvería a estar bajo su ala, manteniendo así injerencia en la oficina política que ocupa en la actualidad. Más allá de se espera el nombramiento de un nuevo ministro para esa área, 'El Colo' funcionará como su jefe político, replicando el esquema que mantuvieron Guillermo Francos y el entonces titular del Interior, Lisandro Catalán.
Santilli había desembarcado en el Ministerio del Interior a finales de octubre de 2025 para aportar diálogo y apertura, semanas después de darle una victoria a La Libertad Avanza (LLA) en la Provincia. Desde su llegada al cargo, se alzó con la confianza de Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo, el denominado "triángulo de hierro".
De confirmarse su nuevo rol, será el cuarto jefe de Gabinete de la administración actual, asumiendo una misión similar de articulación política tras el desgaste de Adorni.
Santilli estuvo el último viernes en Casa Rosada mientras crecían las versiones sobre la salida de Adorni del Ejecutivo y formó parte de una reunión con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el asesor Eduardo 'Lule' Menem.
Ayer, el Presidente permaneció toda la jornada en la Quinta de Olivos y, pese a las especulaciones sobre un cierre formal de la gestión del ex vocero, finalmente no hubo foto oficial ni encuentro de despedida. El mandatario se limitó a realizar una serie de reposteos en sus redes sociales para avalar los mensajes de apoyo de su entorno.
Entre ellos se destacó el de su hermana Karina Milei, que respaldó a Adorni tras la difusión de su carta de renuncia, haciendo referencia al “difícil e inmerecido momento” que atravesó junto a su familia debido al impacto de los ataques públicos y sospechas de supuesto enriquecimiento ilícito.
“Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven”, expresó, tras definirlo como una persona "íntegra, valiosa y muy querida".
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