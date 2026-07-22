Marcela Pagano cruzó a congresista de EEUU que acusó a Argentina de racista: "Macaneó"

La diputada nacional por el bloque Coherencia le envió una carta abierta a la demócrata Jasmine Crockett y le pidió que se retracte de sus dichos.
Marcela Pagano, diputada nacional del bloque Coherencia, le envió una carta abierta y le pidió que deje de “macanear” a la legisladora estadounidense, perteneciente al Partido Demócrata, Jasmine Crockett, para pedirle que se retracte de sus dichos en los que afirmó que Argentina tiene una "historia de racismo".
Estas declaraciones fueron manifestadas por Crockett en una de las sesiones del Parlamento de los Estados Unidos, en una audiencia en la que sostuvo que la mayor parte del planeta alentaba en contra de Argentina y a favor de España, en el Mundial 2026, por la "historia racista" que, según su parecer, tiene nuestro país.
Pagano, en su texto, acusó a la congresista de hablar con seguridad sobre una realidad que desconoce por completo y destacó, entre otras cuestiones, que en Argentina nunca existieron carteles de "solo blancos", en referencia a la prohibición que tuvo Estados Unidos con las personas afrodescendientes.
En la misma línea, remarcó que la Corte Suprema de su país declaró, en 1857, que los hombres negros no tenían derechos y que la segregación o prohibición de matrimonios interraciales duró hasta fines del siglo XX.
Por otra parte, indicó que Crockett intentó utilizar las habituales problemáticas raciales de Estados Unidos en la Argentina "como un zapato ajeno", que nada tiene que ver con nuestra identidad ni nuestra historia.
Asimismo, le recriminó el apoyarse en la rivalidad con España, enmarcada en el Mundial de fútbol, para atacar a la Argentina y calificó su postura como "contradictoria", ya que Crockett nació en el lugar que trajo los barcos de esclavos a América.
Por último, la diputada nacional no negó que nuestro país tenga deudas históricas, como es la invisibilización de los afroargentinos tras las guerras de independencia; sin embargo, aclaró que en este territorio los errores se pretenden subsanar mediante leyes de discriminación internas y no con "el manual del otro".
Para cerrar, exigió a Crockett que se rectifique en el mismo recinto del Congreso donde realizó esas declaraciones y la invitó a visitar el barrio porteño de San Telmo, para escuchar el candombe afroargentino y revisar los archivos históricos locales.
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