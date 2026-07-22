Marcela Pagano cruzó a congresista de EEUU que acusó a Argentina de racista: "Macaneó"

Por otra parte, indicó que Crockett intentó utilizar las habituales problemáticas raciales de Estados Unidos en la Argentina "como un zapato ajeno", que nada tiene que ver con nuestra identidad ni nuestra historia.

Asimismo, le recriminó el apoyarse en la rivalidad con España, enmarcada en el Mundial de fútbol, para atacar a la Argentina y calificó su postura como "contradictoria", ya que Crockett nació en el lugar que trajo los barcos de esclavos a América.

Por último, la diputada nacional no negó que nuestro país tenga deudas históricas, como es la invisibilización de los afroargentinos tras las guerras de independencia; sin embargo, aclaró que en este territorio los errores se pretenden subsanar mediante leyes de discriminación internas y no con "el manual del otro".

Para cerrar, exigió a Crockett que se rectifique en el mismo recinto del Congreso donde realizó esas declaraciones y la invitó a visitar el barrio porteño de San Telmo, para escuchar el candombe afroargentino y revisar los archivos históricos locales.