Marcos Pereda Born se candidatea a la presidencia de la Sociedad Rural

Varios integrantes de la SRA señalaron su sorpresa por el anuncio, dado que Pereda Born, dijeron, "está totalmente alejado de las actividades propias de la actividad agropecuaria, al tiempo que ha sido pública y notoria su decisión de desprenderse de los campos familiares para volcarse con la actividad financiera del fruto obtenido por dichas transacciones".

Pereda Born y macri Marcos Pereda Born y Mauricio Macri (Foto archivo )

Pereda Born: ¿autocrítica o error de comunicación?

Las fuentes señalaron que "uno de sus mensajes para atraer votos fue el planteo referido el deficitario funcionamiento del sistema de la Rural que registra las razas y que es una herramienta necesaria para los productores".

En este sentido, indicaron que en la SRA "todos reconocen que el sistema no está cumpliendo con la función esperada, pero el dato de la realidad es que la falencia resulta imputable casi exclusivamente a Pereda Born, dado que fue precisamente él quien eligió y sostuvo a los proveedores internos y externos del proyecto tecnológico que, al resultar un fracaso, terminó con la abrupta salida de todo el equipo". Y agregaron: "El alejamiento de la actividad cotidiana de Pereda Born permitió entonces comenzar a readecuar todo el sistema, tarea sobre la cual está trabajando la actual administración".

La alternancia en el debate

Hoy la Rural se debate por una eventual alternancia en la conducción de la entidad frente a la actual gestión de su presidente Nicolás Pino.

Los socios consultados por este medio destacaron la dedicación prácticamente full time de Pino y los resultados de su gestión de la que particularmente destacan "la baja de retenciones alcanzada, y sobre todo, un diálogo eficaz no solo con el Gobierno Nacional sino con todos los referentes del sistema económico y político a nivel federal".

Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural, confía en la libertad de mercados, sin retenciones y reglas estables.

En contraposición, las mismas fuentes señalaron que "Pereda Born plantea la alternancia y una falsa limitación para que Pino pueda ir por un nuevo mandato, para lo cual está legalmente habilitado". "No es indiferente -añadieron- que el actual presidente de la entidad batallara personalmente para mejorar la transparencia de la Sociedad Rural al impulsar el voto electrónico y el cambio del estatuto para impedir la relección indefinida".

Ahora sólo puede haber tres mandatos para cada presidencia y, la norma avalada por dictámenes jurídicos indica expresamente que la actual conducción transita el primer mandato, pues como corresponde a una norma debe ser computado a partir del nuevo estatuto, pudiendo entonces competir para nuevo período.

“Los comentarios de Pereda Born no tienen ninguna base lógica ni jurídica", indicaron a este medio quienes conocen el marco legal. "El nuevo estatuto se aplica hacia adelante y no hacia atrás, como dicta la más elemental consideración jurídica -explicaron-. Y, él (Pereda Born) lo sabe, porque si existiera una limitación para un nuevo período -lo cual jurídicamente no aplica-, impactaría tanto para Pino como para Pereda, teniendo en cuenta que la consideración de los períodos, avalado por una serie de dictámenes pedidos por la propia entidad, se aplica tanto para el presidente como para el vice”.

Y agregaron: "En resumen: la habilitación para el lanzamiento de Pereda Born es la clara garantía de la plena legalidad que le asiste a Pina para presentarse en las próximas elecciones".

Más allá de las las cuestiones formales, a muchos socios les importa de cara a las elecciones poder determinar quién es el candidato más idóneo para relacionarse con el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los municipales para llevar la voz de los productores y hacer crecer el campo argentino.

En la reciente ExpoAgro, muchos productores se preguntaban "¿Cómo hará Pereda para llevar la voz del campo, y luchar por la solución de los problemas del campo si nadie del gobierno lo reconoce como interlocutor, no tiene diálogo con ningún referente del mundo institucional del país y los gobernadores no le atienden el teléfono?".