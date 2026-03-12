"Déjenlo en paz a Manu": el periodista que viajó con Manuel Adorni en un jet privado a Punta del Este

El periodista habló con María O´Donnell en Urbana Play, esquivó preguntas y expresó: "Déjenlo en paz". La periodista comenzó preguntándole si había hablado recientemente con Manuel Adorni y Grandio respondió: "Con Manu? No, dejalo en paz a Manu, dejalo en paz. Dejalo en paz. Déjenlo en paz, déjenlo en paz porque... viste... eh...", rogó Grandio. "No ser político, entendés, y estar en... estar en... estar en esta, es muy difícil", añadió.

"Es bueno, no te puedo decir más nada. O sea... Es un tipazo... Te puede gustar o no, podés estar de acuerdo o no", dijo, volviendo a Adorni. Y luego se desligó de la pregunta por el viaje cuestionado: "O sea, no sé lo que pasó con el avión, no me interesa, no quiero tomar el tema en cuenta porque ya te dije, es como hermano mayor para mí. Yo soy hermano mayor de él".

El miércoles, Marcelo Grandio habló por teléfono en vivo con Pablo Duggan en "Duro de Domar", y el conductor le preguntó quién fue el que había pagado el viaje en avión, por lo que Grandio respondió sencillamente: "Él me lo pagó a mí".

Según la producción de "Duro de domar", el costo del viaje rondaría los diez mil dólares; Grandio dijo que costó 3600. De todas maneras, el jefe de Gabinete declaró un patrimonio austero, por debajo de los 50 mil dólares, que resultaría insuficiente para afrontar un gasto de este tipo. Si se probara que un tercero pagó por el jefe de Gabinete, esto configuraría el delito de dádiva, que está tipificado como incompatible con los deberes de los funcionarios público.