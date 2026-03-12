Promociones de bancos para comprar carne, como si fuera un televisor

Ante el fuerte aumento de la carne vacuna, diversos bancos lanzaron promociones que permiten ahorrar entre un 10% y un 30% en carnicerías, granjas y pescaderías.
La crisis económica afecta fuertemente a los hogares del país. En la última semana se conoció que el consumo de carne vacuna experimentó un retroceso del 13% entre enero de 2025 y enero de 2026. Esta caída sitúa al consumo per cápita en niveles históricamente bajos para el país.
El promedio móvil de los últimos doce meses del consumo por habitante se ubicó en 47,9 kilos/año al cierre del primer mes del año. Esta cifra representa una baja del 0,5% respecto al promedio registrado en enero de 2025 y consolida una tendencia decreciente que ha llevado este indicador a su punto más bajo en las últimas dos décadas.
Por caso en enero pasado el Indec informó que la carne subió en torno al 7% (pollo entero subió 8,9%; asado 5,6%; hamburguesas congeladas 6% y carne picada compun 3,1%) mientras que en febrero, en la Ciudad de Buenos Aires, el alza fue del 7,3%.
Este encarecimiento relativo influye en las decisiones de compra de los hogares. Analistas del sector advierten que, ante la pérdida de poder adquisitivo, se profundiza la sustitución hacia proteínas más económicas, como pollo o cerdo.
Ante este escenario varios bancos lanzaron promociones que permiten ahorrar entre un 10% y un 30% en carnicerías, granjas y pescaderías.
El banco público porteño, a través de su billetera virtual gratuita Buepp, ofrece todos los días ahorros del 30% en una red de "Comercios Vecinos" que incluye varias carnicerías y granjas (el detalle, aquí), entre ellas las de la cadena Res.
El beneficio es para pagos con QR desde la app que se cubran con tarjetas de débito, de crédito o con el saldo de la cuenta. Y permite ahorrar hasta $15.000 durante el mes entre todos los locales participantes; tope que se alcanza sumando consumos por $50.000.
Por otra parte, con Buepp, los usuarios también pueden adquirir carnes en puestos adheridos de las Ferias Itinerantes de la Ciudad (ubicaciones y horarios, aquí) aprovechando un 30% que se ofrece los lunes, martes, jueves y sábados, en este caso con un tope de $20.000 en el mes.
El Macro brinda beneficios para quienes compren en la cadena de carnicerías Cabaña Juramento y paguen allí con las tarjetas de crédito emitidas por ese banco.
Todos los días, así, los consumos se pueden financiar en 3 cuotas sin interés. Y para los clientes Selecta, a eso se le agrega un reintegro del 10% que permite recuperar hasta $20.000 por mes. Mas datos, aquí.
Todos los miércoles, en cualquier carnicería, los clientes de este banco acceden a un 15% de reintegro con un tope de ahorro de $8.000 por mes (que se alcanza al gastar $53.333).
La promoción rige para pagos con tarjetas de débito del Columbia que se realicen a través de MODO, escaneando el código QR del local desde la app del banco o desde la app de MODO.
La billetera virtual de Mercado Libre, por su parte, permite durante marzo a quienes paguen con QR recibir descuentos del:
La billetera virtual gratuita Cuenta DNI, del banco público bonaerense, permite acceder a un 20% de reintegro en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas de CABA y Provincia de Buenos Aires (la lista de comercios, aquí).
La promoción se puede utilizar de lunes a viernes pagando desde esa aplicación (con QR o Clave DNI) y permite ahorrar -conjuntamente con los demás "comercios de barrio"- hasta $5.000 por semana (tope que se alcanza al gastar $25.000).
En paralelo, yendo a comprar la carne a ciertas ferias y mercados bonaerenses, se puede aprovechar otro beneficio de Cuenta DNI: un 40% de reintegro con un tope semanal de $6.000 (al cual se llega con $15.000 en consumos).
