Promociones de bancos para comprar carne, como si fuera un televisor

Ante este escenario varios bancos lanzaron promociones que permiten ahorrar entre un 10% y un 30% en carnicerías, granjas y pescaderías.

Banco Ciudad

El banco público porteño, a través de su billetera virtual gratuita Buepp, ofrece todos los días ahorros del 30% en una red de "Comercios Vecinos" que incluye varias carnicerías y granjas (el detalle, aquí), entre ellas las de la cadena Res.

El beneficio es para pagos con QR desde la app que se cubran con tarjetas de débito, de crédito o con el saldo de la cuenta. Y permite ahorrar hasta $15.000 durante el mes entre todos los locales participantes; tope que se alcanza sumando consumos por $50.000.

Por otra parte, con Buepp, los usuarios también pueden adquirir carnes en puestos adheridos de las Ferias Itinerantes de la Ciudad (ubicaciones y horarios, aquí) aprovechando un 30% que se ofrece los lunes, martes, jueves y sábados, en este caso con un tope de $20.000 en el mes.

Banco Macro

El Macro brinda beneficios para quienes compren en la cadena de carnicerías Cabaña Juramento y paguen allí con las tarjetas de crédito emitidas por ese banco.

Todos los días, así, los consumos se pueden financiar en 3 cuotas sin interés. Y para los clientes Selecta, a eso se le agrega un reintegro del 10% que permite recuperar hasta $20.000 por mes. Mas datos, aquí.

Banco Columbia

Todos los miércoles, en cualquier carnicería, los clientes de este banco acceden a un 15% de reintegro con un tope de ahorro de $8.000 por mes (que se alcanza al gastar $53.333).

La promoción rige para pagos con tarjetas de débito del Columbia que se realicen a través de MODO, escaneando el código QR del local desde la app del banco o desde la app de MODO.

Mercado Pago

La billetera virtual de Mercado Libre, por su parte, permite durante marzo a quienes paguen con QR recibir descuentos del:

15% los lunes en Cabaña Argentina con un tope de reintegro $8.000 , para compras superiores a $20.000.

los en Cabaña Argentina con un tope de reintegro , para compras superiores a $20.000. 15% todos los lunes en Carnes Rizzo con un tope de reintegro de $4.500 y un mínimo de compra de $30.000.

todos los en Carnes Rizzo con un tope de reintegro de y un mínimo de compra de $30.000. 10% los lunes, martes y miércoles en Frigorífico La Martina, con un tope $3.000 .

los en Frigorífico La Martina, con un tope . 10% los viernes en Cuatro Carnes con un tope de reintegro de $10.000, en compras mayores a $80.000.

Banco Provincia

La billetera virtual gratuita Cuenta DNI, del banco público bonaerense, permite acceder a un 20% de reintegro en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas de CABA y Provincia de Buenos Aires (la lista de comercios, aquí).

La promoción se puede utilizar de lunes a viernes pagando desde esa aplicación (con QR o Clave DNI) y permite ahorrar -conjuntamente con los demás "comercios de barrio"- hasta $5.000 por semana (tope que se alcanza al gastar $25.000).

En paralelo, yendo a comprar la carne a ciertas ferias y mercados bonaerenses, se puede aprovechar otro beneficio de Cuenta DNI: un 40% de reintegro con un tope semanal de $6.000 (al cual se llega con $15.000 en consumos).