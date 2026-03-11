El Indec informará la inflación de febrero: qué dicen las principales consultoras

Además, agregó que “estos incrementos fueron los principales motores que sostuvieron la suba del sector, a pesar de las correcciones a la baja registradas en otras categorías como las frutas”.

La Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación cerró en 2,8% en febrero. De esta manera, calculó que la variación de precios interanual alcanzó en el segundo mes del año un 32,7%, “mostrando una aceleración por cuarto mes consecutivo”.

Al referirse a la estimación mensual, precisó que, en caso de confirmarse el cálculo propio, se “marcaría una desaceleración en el ritmo de la inflación por primera vez luego de ocho meses de mostrar una tendencia al alza”.

El relevamiento de precios minoristas de la consultora C&T para la región Gran Buenos Aires tuvo un incremento mensual de 2,9% en febrero, “superando el 2,8% que el INDEC había presentado en la región para enero pasado pero igualando el dato nacional de ese mes”, por lo que el IPC anual habría marcado un 30,8%.