El Indec informará la inflación de febrero: qué dicen las principales consultoras

Este jueves el organismo publicará el alza de precios del segundo mes del año y los datos privados estiman un porcentaje similar al de enero.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, que se habría mantenido cerca del 2,9% registrado durante enero, según estimaron los analistas privados.
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central (BCRA) en base a las estimaciones privadas, previó que la inflación del segundo mes del 2026 habría estado en 2,7% y se espera que la inflación interanual alcance a fin de año 26,1%.
El reporte de Equilibra indicó que la inflación mensual avanzó el mes pasado al 2,9%, con los principales aumentos en los rubros vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (6,3%), alimentos y bebidas no alcohólicas (3,5%), restaurantes y hotele (3,4%) y comunicación (3,3%). La variación interanual fue estimada en 33%.
EcoGo Consultores, por su parte, estimó que la suba de precios en alimentos y bebidas del mes pasado alcanzó el 2,9%, al sostener que “durante febrero se volvió a observar una aceleración en el precio de la carne (5,2%), los aceites (6,8%) y las verduras (3,2%)”.
Además, agregó que “estos incrementos fueron los principales motores que sostuvieron la suba del sector, a pesar de las correcciones a la baja registradas en otras categorías como las frutas”.
La Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación cerró en 2,8% en febrero. De esta manera, calculó que la variación de precios interanual alcanzó en el segundo mes del año un 32,7%, “mostrando una aceleración por cuarto mes consecutivo”.
Al referirse a la estimación mensual, precisó que, en caso de confirmarse el cálculo propio, se “marcaría una desaceleración en el ritmo de la inflación por primera vez luego de ocho meses de mostrar una tendencia al alza”.
El relevamiento de precios minoristas de la consultora C&T para la región Gran Buenos Aires tuvo un incremento mensual de 2,9% en febrero, “superando el 2,8% que el INDEC había presentado en la región para enero pasado pero igualando el dato nacional de ese mes”, por lo que el IPC anual habría marcado un 30,8%.
comentar